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В Луганске открыли метеостанцию, разрушенную при обстрелах ВСУ в 2014 году - РИА Новости, 11.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:35 11.03.2024 (обновлено: 16:48 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/meteostantsiya-1932330398.html
В Луганске открыли метеостанцию, разрушенную при обстрелах ВСУ в 2014 году
В Луганске открыли метеостанцию, разрушенную при обстрелах ВСУ в 2014 году - РИА Новости, 11.03.2024
В Луганске открыли метеостанцию, разрушенную при обстрелах ВСУ в 2014 году
Метеостанцию и пункт наблюдений за загрязнением воздуха, разрушенные в результате обстрелов украинских войск в 2014 году, вновь открыли в Луганске, сообщил в... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T16:35
2024-03-11T16:48
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
луганск
луганская народная республика
россия
леонид пасечник
игорь шумаков
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ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Метеостанцию и пункт наблюдений за загрязнением воздуха, разрушенные в результате обстрелов украинских войск в 2014 году, вновь открыли в Луганске, сообщил в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник. Он посетил церемонию открытия станции вместе с главой Росгидромета Игорем Шумаковым. "Эти подразделения нашей старейшей в России метеослужбы, ведущей свою историю с 1837 года, были разрушены украинскими обстрелами в 2014-м. Теперь они не только восстановлены Росгидрометом, но и оснащены самым современным оборудованием, какого нет в других регионах страны", - написал он. В Луганске также организовали обучение для специалистов региональной метеослужбы, подчеркнул глава ЛНР. Он напомнил, что в 2023 году на территории региона начало свою работу региональное управление при Росгидромете.
https://ria.ru/20240306/popasnaya-1931443004.html
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безопасность, технологии, луганск, луганская народная республика, россия, леонид пасечник, игорь шумаков, гидрометцентр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Луганск, Луганская Народная Республика, Россия, Леонид Пасечник, Игорь Шумаков, Гидрометцентр
В Луганске открыли метеостанцию, разрушенную при обстрелах ВСУ в 2014 году

Пасечник открыл метеостанцию в Луганске, разрушенную ВСУ десять лет назад

© Фото : Леонид Пасечник/TelegramМетеостанция в Луганске
Метеостанция в Луганске - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : Леонид Пасечник/Telegram
Метеостанция в Луганске
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ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Метеостанцию и пункт наблюдений за загрязнением воздуха, разрушенные в результате обстрелов украинских войск в 2014 году, вновь открыли в Луганске, сообщил в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.
Он посетил церемонию открытия станции вместе с главой Росгидромета Игорем Шумаковым.
"Эти подразделения нашей старейшей в России метеослужбы, ведущей свою историю с 1837 года, были разрушены украинскими обстрелами в 2014-м. Теперь они не только восстановлены Росгидрометом, но и оснащены самым современным оборудованием, какого нет в других регионах страны", - написал он.
В Луганске также организовали обучение для специалистов региональной метеослужбы, подчеркнул глава ЛНР. Он напомнил, что в 2023 году на территории региона начало свою работу региональное управление при Росгидромете.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииЛуганскЛуганская Народная РеспубликаРоссияЛеонид ПасечникИгорь ШумаковГидрометцентр
 
 
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