https://ria.ru/20240311/meteostantsiya-1932330398.html

В Луганске открыли метеостанцию, разрушенную при обстрелах ВСУ в 2014 году

В Луганске открыли метеостанцию, разрушенную при обстрелах ВСУ в 2014 году - РИА Новости, 11.03.2024

В Луганске открыли метеостанцию, разрушенную при обстрелах ВСУ в 2014 году

Метеостанцию и пункт наблюдений за загрязнением воздуха, разрушенные в результате обстрелов украинских войск в 2014 году, вновь открыли в Луганске, сообщил в... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T16:35

2024-03-11T16:35

2024-03-11T16:48

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

луганск

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леонид пасечник

игорь шумаков

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ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Метеостанцию и пункт наблюдений за загрязнением воздуха, разрушенные в результате обстрелов украинских войск в 2014 году, вновь открыли в Луганске, сообщил в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник. Он посетил церемонию открытия станции вместе с главой Росгидромета Игорем Шумаковым. "Эти подразделения нашей старейшей в России метеослужбы, ведущей свою историю с 1837 года, были разрушены украинскими обстрелами в 2014-м. Теперь они не только восстановлены Росгидрометом, но и оснащены самым современным оборудованием, какого нет в других регионах страны", - написал он. В Луганске также организовали обучение для специалистов региональной метеослужбы, подчеркнул глава ЛНР. Он напомнил, что в 2023 году на территории региона начало свою работу региональное управление при Росгидромете.

https://ria.ru/20240306/popasnaya-1931443004.html

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Кирилл Волков

безопасность, технологии, луганск, луганская народная республика, россия, леонид пасечник, игорь шумаков, гидрометцентр