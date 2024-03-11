https://ria.ru/20240311/medvedev-1932245989.html

Медведев призвал снимать российское кино о войне

Медведев призвал снимать российское кино о войне - РИА Новости, 11.03.2024

Медведев призвал снимать российское кино о войне

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал в своем телеграм-канале снимать российское кино о войне, возвеличивая подвиги наших героев. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T10:50

2024-03-11T10:50

2024-03-11T10:50

россия

дмитрий медведев

культура

кино

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал в своем телеграм-канале снимать российское кино о войне, возвеличивая подвиги наших героев. Он написал, что российское кино стало гораздо более качественным, чем было ещё 10–15 лет назад, но тем не менее, "надо идти вперёд, снимать о войне". "Я понимаю, что есть боязнь сфальшивить на святых темах. О войне нельзя снимать примитивно, пошло, гламурно. Но снимать надо! Уже пора. Снимать про наших героев, возвеличивая их подвиги. Снимать документалку и игровое кино. Снимать, чтобы знали и помнили. Пора. Настал момент", - написал Медведев.

https://ria.ru/20240310/kino-1932013328.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий медведев, культура, кино