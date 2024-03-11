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Медведев призвал снимать российское кино о войне - РИА Новости, 11.03.2024
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10:50 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/medvedev-1932245989.html
Медведев призвал снимать российское кино о войне
Медведев призвал снимать российское кино о войне - РИА Новости, 11.03.2024
Медведев призвал снимать российское кино о войне
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал в своем телеграм-канале снимать российское кино о войне, возвеличивая подвиги наших героев. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T10:50
2024-03-11T10:50
россия
дмитрий медведев
культура
кино
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал в своем телеграм-канале снимать российское кино о войне, возвеличивая подвиги наших героев. Он написал, что российское кино стало гораздо более качественным, чем было ещё 10–15 лет назад, но тем не менее, "надо идти вперёд, снимать о войне". "Я понимаю, что есть боязнь сфальшивить на святых темах. О войне нельзя снимать примитивно, пошло, гламурно. Но снимать надо! Уже пора. Снимать про наших героев, возвеличивая их подвиги. Снимать документалку и игровое кино. Снимать, чтобы знали и помнили. Пора. Настал момент", - написал Медведев.
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россия, дмитрий медведев, культура, кино
Россия, Дмитрий Медведев, Культура, кино
Медведев призвал снимать российское кино о войне

Медведев: российское кино стало гораздо более качественным, чем 10–15 лет назад

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал в своем телеграм-канале снимать российское кино о войне, возвеличивая подвиги наших героев.
Он написал, что российское кино стало гораздо более качественным, чем было ещё 10–15 лет назад, но тем не менее, "надо идти вперёд, снимать о войне".
"Я понимаю, что есть боязнь сфальшивить на святых темах. О войне нельзя снимать примитивно, пошло, гламурно. Но снимать надо! Уже пора. Снимать про наших героев, возвеличивая их подвиги. Снимать документалку и игровое кино. Снимать, чтобы знали и помнили. Пора. Настал момент", - написал Медведев.
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