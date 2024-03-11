https://ria.ru/20240311/meditsina-1932341586.html

Медицина остается вне политики, заявил Мурашко

Медицина остается вне политики, заявил Мурашко - РИА Новости, 11.03.2024

Медицина остается вне политики, заявил Мурашко

В целом, медицина остаётся вне политики, с жёсткими санкциями в этой области Россия не столкнулась, но они подталкивают к тому, что нужно быть самодостаточными, РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T17:27

2024-03-11T17:27

2024-03-11T17:27

россия

михаил мурашко

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РЯЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости. В целом, медицина остаётся вне политики, с жёсткими санкциями в этой области Россия не столкнулась, но они подталкивают к тому, что нужно быть самодостаточными, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "В целом, стараются держать медицину вне политики. Санкционные определённые вещи подтолкнули развитие отечественного производства и науки", - сказал Мурашко на встрече со студентами Рязанского медицинского колледжа. Он отметил, что Россия не столкнулась пока с какими-то жёсткими, грубыми санкциями, однако они подталкивают к осознанию того, что необходимо быть самодостаточными, производить самим, а не покупать за рубежом.

https://ria.ru/20240311/onkologiya-1932338786.html

россия

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россия, михаил мурашко