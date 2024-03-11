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Медицина остается вне политики, заявил Мурашко - РИА Новости, 11.03.2024
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17:27 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/meditsina-1932341586.html
Медицина остается вне политики, заявил Мурашко
Медицина остается вне политики, заявил Мурашко - РИА Новости, 11.03.2024
Медицина остается вне политики, заявил Мурашко
В целом, медицина остаётся вне политики, с жёсткими санкциями в этой области Россия не столкнулась, но они подталкивают к тому, что нужно быть самодостаточными, РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T17:27
2024-03-11T17:27
россия
михаил мурашко
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РЯЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости. В целом, медицина остаётся вне политики, с жёсткими санкциями в этой области Россия не столкнулась, но они подталкивают к тому, что нужно быть самодостаточными, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "В целом, стараются держать медицину вне политики. Санкционные определённые вещи подтолкнули развитие отечественного производства и науки", - сказал Мурашко на встрече со студентами Рязанского медицинского колледжа. Он отметил, что Россия не столкнулась пока с какими-то жёсткими, грубыми санкциями, однако они подталкивают к осознанию того, что необходимо быть самодостаточными, производить самим, а не покупать за рубежом.
https://ria.ru/20240311/onkologiya-1932338786.html
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россия, михаил мурашко
Россия, Михаил Мурашко
Медицина остается вне политики, заявил Мурашко

Мурашко: медицина остается вне политики, но санкции подталкивают к развитию

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
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РЯЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости. В целом, медицина остаётся вне политики, с жёсткими санкциями в этой области Россия не столкнулась, но они подталкивают к тому, что нужно быть самодостаточными, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"В целом, стараются держать медицину вне политики. Санкционные определённые вещи подтолкнули развитие отечественного производства и науки", - сказал Мурашко на встрече со студентами Рязанского медицинского колледжа.
Он отметил, что Россия не столкнулась пока с какими-то жёсткими, грубыми санкциями, однако они подталкивают к осознанию того, что необходимо быть самодостаточными, производить самим, а не покупать за рубежом.
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