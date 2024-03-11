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Маск назвал Байдена мрачной марионеткой
Маск назвал Байдена мрачной марионеткой - РИА Новости, 11.03.2024
Маск назвал Байдена мрачной марионеткой
Американский предприниматель Илон Маск согласился с тем, что Россия стала сильнее на фоне санкций, а также назвал президента США Джо Байдена марионеткой. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T15:10
2024-03-11T15:10
2024-03-11T15:28
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласился с тем, что Россия стала сильнее на фоне санкций, а также назвал президента США Джо Байдена марионеткой. "Байден - всего лишь мрачная марионетка. Он говорил не по делу, ему было приказано преклонить колено в бесчестье", - написал Маск в своей социальной сети X, комментируя пост, где говорилось, что Байденом "в реальности управляют СМИ и революционный класс активистов". Ранее Маск заявил, что позиции Украины становятся слабее с каждым днем, мирное соглашение стоило заключить год назад, это позволило бы сохранить тысячи жизней. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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в мире, россия, сша, украина, джо байден, илон маск
В мире, Россия, США, Украина, Джо Байден, Илон Маск
Маск назвал Байдена мрачной марионеткой
Маск: Байден является марионеткой, а Россия стала сильнее на фоне санкций