https://ria.ru/20240311/mask-1932310224.html

Маск назвал Байдена мрачной марионеткой

Маск назвал Байдена мрачной марионеткой - РИА Новости, 11.03.2024

Маск назвал Байдена мрачной марионеткой

Американский предприниматель Илон Маск согласился с тем, что Россия стала сильнее на фоне санкций, а также назвал президента США Джо Байдена марионеткой. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T15:10

2024-03-11T15:10

2024-03-11T15:28

в мире

россия

сша

украина

джо байден

илон маск

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласился с тем, что Россия стала сильнее на фоне санкций, а также назвал президента США Джо Байдена марионеткой. "Байден - всего лишь мрачная марионетка. Он говорил не по делу, ему было приказано преклонить колено в бесчестье", - написал Маск в своей социальной сети X, комментируя пост, где говорилось, что Байденом "в реальности управляют СМИ и революционный класс активистов". Ранее Маск заявил, что позиции Украины становятся слабее с каждым днем, мирное соглашение стоило заключить год назад, это позволило бы сохранить тысячи жизней. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240310/bayden-1932101764.html

россия

сша

украина

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в мире, россия, сша, украина, джо байден, илон маск