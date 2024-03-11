https://ria.ru/20240311/makron-1932381465.html

Макрон не может найти партнеров для поддержки Украины, пишут СМИ

Макрон не может найти партнеров для поддержки Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2024

Макрон не может найти партнеров для поддержки Украины, пишут СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон, который перешел к жесткой риторике в отношении России и заявил об отсутствии красных линий в поддержке Киева, столкнулся со... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T21:04

2024-03-11T21:04

2024-03-11T21:04

в мире

украина

франция

киев

эммануэль макрон

нато

евросоюз

олаф шольц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856431050_0:145:3272:1986_1920x0_80_0_0_4973211125f397d6407679351ccdacc7.jpg

ПАРИЖ, 11 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, который перешел к жесткой риторике в отношении России и заявил об отсутствии красных линий в поддержке Киева, столкнулся со сложностями в поиске сторонников в том, что касается поставки дальнобойных вооружений или вероятности отправки военных на Украину, пишет агентство Франс Пресс. После переноса визита в Киев, намеченного на середину февраля, Макрон объявил, что прибудет в украинскую столицу "до середины марта", однако даты его поездки все еще не обозначены. В Елисейском дворце сообщили, что "речи о рисках безопасности в ходе визита в Киев не идет". "Идея была в том, чтобы мочь объявить в Киеве не только о новых поставках французских вооружений Украине, но также – о серьёзных решениях от лица всех западных союзников о переходе на новый этап в поддержке Киева", - пишет агентство. Как сообщил агентству дипломатический источник, Макрон хочет отправиться на Украину "с конкретными результатами", но "объявление о разных коалициях с операционными обязательствами требует работы с партнерами". "Проблема в том, что это оказалось сложнее, чем он рассчитывал. В том числе, во французских высших кругах признают, что позиция Макрона, который не исключил отправки западных войск на Украину, усложнила переговоры с его потрясёнными союзниками. А глава государства пошел еще дальше, призвав европейцев "не быть трусами", - отмечает агентство. Особенное раздражение это вызвало в Германии, так как заявления Макрона были нацелены на ее собственные красные линии - в том числе, поставки дальнобойных ракет Taurus. Как отмечает СМИ, "после этого европейские союзники вряд ли захотят помогать Макрону набивать себе цену и отправиться в Киев в виде героя поддержки Украины". Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Макрон решил провести переговоры с оппозицией перед голосованием в парламенте во вторник, касающимся недавно заключенного соглашения о безопасности с Украиной. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://ria.ru/20240311/nato-1932372146.html

https://ria.ru/20240309/alyans-1932079916.html

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

украина

франция

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, франция, киев, эммануэль макрон, нато, евросоюз, олаф шольц, борис писториус