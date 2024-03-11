https://ria.ru/20240311/makron-1932376699.html

СМИ: Макрон вновь перенес визит на Украину из-за напряженности

СМИ: Макрон вновь перенес визит на Украину из-за напряженности - РИА Новости, 11.03.2024

СМИ: Макрон вновь перенес визит на Украину из-за напряженности

Президент Франции Эммануэль Макрон отложил визит на Украину на фоне разногласий с союзниками после резких заявлений политика по украинскому конфликту, сообщает... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T20:32

2024-03-11T20:32

2024-03-11T20:32

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нато

евросоюз

эммануэль макрон

олаф шольц

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон отложил визит на Украину на фоне разногласий с союзниками после резких заявлений политика по украинскому конфликту, сообщает издание Politico со ссылкой на французского дипломата. Ранее сегодня газета Tribune сообщала, что визит Макрона в Киев, запланированный на март и уже ранее переносившийся, может вновь быть перенесен из соображений безопасности и с целью организации совместной с другими лидерами ЕС поездки. "Президент Франции Эммануэль Макрон отложил давно запланированный визит на Украину на фоне напряженности в отношениях с союзниками из-за его все более резких комментариев… Макрон теперь хочет "выделить необходимое время" для обсуждений с союзниками, чтобы он мог посетить Украину с ощутимыми результатами", - пишет издание. По сведениям издания, Елисейский дворец ранее опроверг предположения, что визит откладывается из соображений безопасности. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Макрон решил провести переговоры с оппозицией перед голосованием в парламенте во вторник, касающимся недавно заключенного соглашения о безопасности с Украиной. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://ria.ru/20240311/nato-1932372146.html

https://ria.ru/20240310/makron-1932136362.html

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в мире, украина, франция, германия, нато, евросоюз, эммануэль макрон, олаф шольц, борис писториус