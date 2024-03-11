https://ria.ru/20240311/lgbt-1932305890.html
Еще одного участника "голой вечеринки" оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
Еще одного участника "голой вечеринки" оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 11.03.2024
Еще одного участника "голой вечеринки" оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
Мировой судья судебного участка Nº268 Южнопортового района города Москвы на 200 тысяч рублей оштрафовал еще одного участника нашумевшей вечеринки Анастасии... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T14:50
2024-03-11T14:50
2024-03-11T15:04
россия
происшествия
"голая вечеринка"
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Nº268 Южнопортового района города Москвы на 200 тысяч рублей оштрафовал еще одного участника нашумевшей вечеринки Анастасии Ивлеевой, сообщили РИА Новости в суде."Суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола), в отношении еще одного участника вечеринки блогера - Большакова Вячеслава Сергеевича", - сказали в суде.Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей.Ивлеева за организацию "голой вечеринки" в московском клубе "Мутабор" была оштрафована на 100 тысяч рублей. Рэпер Vacío (Николай Васильев), принявший участие в ней в носке на половом органе, был оштрафован на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*, а также арестован за мелкое хулиганство и неповиновение полиции в сумме на 25 суток.Клуб "Мутабор" решением суда был закрыт на 90 суток по статье 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания).* Запрещенное в России экстремистское движение
https://ria.ru/20240311/kirkorov-1932233874.html
https://ria.ru/20240303/vecherinka-1930847019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, "голая вечеринка"
Россия, Происшествия, "Голая вечеринка"
Еще одного участника "голой вечеринки" оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
Участника "голой вечеринки" Большакова оштрафовали за пропаганду ЛГБТ
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Nº268 Южнопортового района города Москвы на 200 тысяч рублей оштрафовал еще одного участника нашумевшей вечеринки Анастасии Ивлеевой, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола), в отношении еще одного участника вечеринки блогера - Большакова Вячеслава Сергеевича", - сказали в суде.
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Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей.
Ивлеева за организацию "голой вечеринки" в московском клубе "Мутабор" была оштрафована на 100 тысяч рублей. Рэпер Vacío
(Николай Васильев), принявший участие в ней в носке на половом органе, был оштрафован на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*, а также арестован за мелкое хулиганство и неповиновение полиции в сумме на 25 суток.
Клуб "Мутабор" решением суда был закрыт на 90 суток по статье 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания).
* Запрещенное в России экстремистское движение
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