https://ria.ru/20240311/lgbt-1932305890.html

Еще одного участника "голой вечеринки" оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

Еще одного участника "голой вечеринки" оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 11.03.2024

Еще одного участника "голой вечеринки" оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

Мировой судья судебного участка Nº268 Южнопортового района города Москвы на 200 тысяч рублей оштрафовал еще одного участника нашумевшей вечеринки Анастасии... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T14:50

2024-03-11T14:50

2024-03-11T15:04

россия

происшествия

"голая вечеринка"

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Nº268 Южнопортового района города Москвы на 200 тысяч рублей оштрафовал еще одного участника нашумевшей вечеринки Анастасии Ивлеевой, сообщили РИА Новости в суде."Суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола), в отношении еще одного участника вечеринки блогера - Большакова Вячеслава Сергеевича", - сказали в суде.Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей.Ивлеева за организацию "голой вечеринки" в московском клубе "Мутабор" была оштрафована на 100 тысяч рублей. Рэпер Vacío (Николай Васильев), принявший участие в ней в носке на половом органе, был оштрафован на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*, а также арестован за мелкое хулиганство и неповиновение полиции в сумме на 25 суток.Клуб "Мутабор" решением суда был закрыт на 90 суток по статье 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания).* Запрещенное в России экстремистское движение

https://ria.ru/20240311/kirkorov-1932233874.html

https://ria.ru/20240303/vecherinka-1930847019.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, происшествия, "голая вечеринка"