https://ria.ru/20240311/lavina-1932340265.html
В Японии лавина сошла на группу лыжников, двое погибли
В Японии лавина сошла на группу лыжников, двое погибли - РИА Новости, 11.03.2024
В Японии лавина сошла на группу лыжников, двое погибли
Лавина сошла в понедельник на группу лыжников, предположительно, иностранцев, на горе Ётэй на северном японском острове Хоккайдо, погибли двое. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T17:20
2024-03-11T17:20
2024-03-11T18:44
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ТОКИО, 11 мар - РИА Новости. Лавина сошла в понедельник на группу лыжников, предположительно, иностранцев, на горе Ётэй на северном японском острове Хоккайдо, погибли двое. По данным агентства Киодо со ссылкой на спасательные службы, инцидент произошел около 10 часов по местному времени (04.00 мск), когда группа из шести лыжников осуществляла спуск по дикому склону (бэккантри). Под лавину попали трое из группы, но одному удалось выбраться самостоятельно. Гибель двух человек была позже подтверждена медиками. Национальная принадлежность погибших не уточняется. Агентство также отмечает, что на день инцидента предупреждений об угрозе схода лавины в регионе не выносилось.
https://ria.ru/20240310/kamchatka-1932101940.html
https://ria.ru/20240306/laviny-1931349802.html
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в мире, япония, хоккайдо
В Японии лавина сошла на группу лыжников, двое погибли
На севере Японии лавина сошла на группу лыжников, двое погибли
ТОКИО, 11 мар - РИА Новости. Лавина сошла в понедельник на группу лыжников, предположительно, иностранцев, на горе Ётэй на северном японском острове Хоккайдо, погибли двое.
По данным агентства Киодо
со ссылкой на спасательные службы, инцидент произошел около 10 часов по местному времени (04.00 мск), когда группа из шести лыжников осуществляла спуск по дикому склону (бэккантри).
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Под лавину попали трое из группы, но одному удалось выбраться самостоятельно. Гибель двух человек была позже подтверждена медиками.
Национальная принадлежность погибших не уточняется.
Агентство также отмечает, что на день инцидента предупреждений об угрозе схода лавины в регионе не выносилось.
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