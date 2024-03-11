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В Японии лавина сошла на группу лыжников, двое погибли - РИА Новости, 11.03.2024
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17:20 11.03.2024 (обновлено: 18:44 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/lavina-1932340265.html
В Японии лавина сошла на группу лыжников, двое погибли
В Японии лавина сошла на группу лыжников, двое погибли - РИА Новости, 11.03.2024
В Японии лавина сошла на группу лыжников, двое погибли
Лавина сошла в понедельник на группу лыжников, предположительно, иностранцев, на горе Ётэй на северном японском острове Хоккайдо, погибли двое. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T17:20
2024-03-11T18:44
в мире
япония
хоккайдо
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ТОКИО, 11 мар - РИА Новости. Лавина сошла в понедельник на группу лыжников, предположительно, иностранцев, на горе Ётэй на северном японском острове Хоккайдо, погибли двое. По данным агентства Киодо со ссылкой на спасательные службы, инцидент произошел около 10 часов по местному времени (04.00 мск), когда группа из шести лыжников осуществляла спуск по дикому склону (бэккантри). Под лавину попали трое из группы, но одному удалось выбраться самостоятельно. Гибель двух человек была позже подтверждена медиками. Национальная принадлежность погибших не уточняется. Агентство также отмечает, что на день инцидента предупреждений об угрозе схода лавины в регионе не выносилось.
https://ria.ru/20240310/kamchatka-1932101940.html
https://ria.ru/20240306/laviny-1931349802.html
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в мире, япония, хоккайдо
В мире, Япония, Хоккайдо
В Японии лавина сошла на группу лыжников, двое погибли

На севере Японии лавина сошла на группу лыжников, двое погибли

© iStock.com / monjiГора Ётэй на японском острове Хоккайдо
Гора Ётэй на японском острове Хоккайдо - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© iStock.com / monji
Гора Ётэй на японском острове Хоккайдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 11 мар - РИА Новости. Лавина сошла в понедельник на группу лыжников, предположительно, иностранцев, на горе Ётэй на северном японском острове Хоккайдо, погибли двое.
По данным агентства Киодо со ссылкой на спасательные службы, инцидент произошел около 10 часов по местному времени (04.00 мск), когда группа из шести лыжников осуществляла спуск по дикому склону (бэккантри).
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
На Камчатке объявили угрозу схода лавин
Вчера, 06:48
Под лавину попали трое из группы, но одному удалось выбраться самостоятельно. Гибель двух человек была позже подтверждена медиками.
Национальная принадлежность погибших не уточняется.
Агентство также отмечает, что на день инцидента предупреждений об угрозе схода лавины в регионе не выносилось.
Северная Осетия - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
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6 марта, 02:50
 
В миреЯпонияХоккайдо
 
 
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