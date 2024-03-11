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Российские и лаосские военные обсудили подготовку к учению "Ларос-2024" - РИА Новости, 11.03.2024
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07:18 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/laros-2024-1932221304.html
Российские и лаосские военные обсудили подготовку к учению "Ларос-2024"
Российские и лаосские военные обсудили подготовку к учению "Ларос-2024" - РИА Новости, 11.03.2024
Российские и лаосские военные обсудили подготовку к учению "Ларос-2024"
Конференция военных из России и Лаоса по подготовке совместного военного учения "Ларос-2024" завершилась в Приморском крае, сообщили в пресс-службе Восточного... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T07:18
2024-03-11T07:18
лаос
приморский край
россия
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар - РИА Новости. Конференция военных из России и Лаоса по подготовке совместного военного учения "Ларос-2024" завершилась в Приморском крае, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО). "В Приморском крае завершилась планирующая конференция с участием представителей командования Восточного военного округа (ВВО) и минобороны Лаосской Народно-Демократической Республики по организации и проведению предстоящего совместного российско-лаосского военного учения "Ларос-2024", - говорится в сообщении. На конференции стороны "согласовали тему, замысел, сроки и район проведения учения, организацию медицинского и тылового обеспечения, а также порядок практических действий подразделений", отмечается в сообщении. Гости из Лаоса также посетили военно-исторический музей в Уссурийске и мультимедийный исторический парк "Россия - моя история" во Владивостоке.
https://ria.ru/20240205/ucheniya-1925504068.html
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лаос, приморский край, россия, безопасность
Лаос, Приморский край, Россия, Безопасность
Российские и лаосские военные обсудили подготовку к учению "Ларос-2024"

Командование ВВО и минобороны Лаоса обсудили подготовку к учению "Ларос-2024"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные на учениях
Российские военные на учениях - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные на учениях. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар - РИА Новости. Конференция военных из России и Лаоса по подготовке совместного военного учения "Ларос-2024" завершилась в Приморском крае, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).
«
"В Приморском крае завершилась планирующая конференция с участием представителей командования Восточного военного округа (ВВО) и минобороны Лаосской Народно-Демократической Республики по организации и проведению предстоящего совместного российско-лаосского военного учения "Ларос-2024", - говорится в сообщении.
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На конференции стороны "согласовали тему, замысел, сроки и район проведения учения, организацию медицинского и тылового обеспечения, а также порядок практических действий подразделений", отмечается в сообщении.
Гости из Лаоса также посетили военно-исторический музей в Уссурийске и мультимедийный исторический парк "Россия - моя история" во Владивостоке.
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ЛаосПриморский крайРоссияБезопасность
 
 
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