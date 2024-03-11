https://ria.ru/20240311/laros-2024-1932221304.html
Российские и лаосские военные обсудили подготовку к учению "Ларос-2024"
Российские и лаосские военные обсудили подготовку к учению "Ларос-2024" - РИА Новости, 11.03.2024
Российские и лаосские военные обсудили подготовку к учению "Ларос-2024"
Конференция военных из России и Лаоса по подготовке совместного военного учения "Ларос-2024" завершилась в Приморском крае, сообщили в пресс-службе Восточного... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T07:18
2024-03-11T07:18
2024-03-11T07:18
лаос
приморский край
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845942795_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d48a4d87661c362ccd2260bc5d99b5a4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 мар - РИА Новости. Конференция военных из России и Лаоса по подготовке совместного военного учения "Ларос-2024" завершилась в Приморском крае, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО). "В Приморском крае завершилась планирующая конференция с участием представителей командования Восточного военного округа (ВВО) и минобороны Лаосской Народно-Демократической Республики по организации и проведению предстоящего совместного российско-лаосского военного учения "Ларос-2024", - говорится в сообщении. На конференции стороны "согласовали тему, замысел, сроки и район проведения учения, организацию медицинского и тылового обеспечения, а также порядок практических действий подразделений", отмечается в сообщении. Гости из Лаоса также посетили военно-исторический музей в Уссурийске и мультимедийный исторический парк "Россия - моя история" во Владивостоке.
https://ria.ru/20240205/ucheniya-1925504068.html
https://ria.ru/20240305/ucheniya-1931191952.html
лаос
приморский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845942795_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_1ea8474e58d433148949bc7bfea8ca4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лаос, приморский край, россия, безопасность
Лаос, Приморский край, Россия, Безопасность
Российские и лаосские военные обсудили подготовку к учению "Ларос-2024"
Командование ВВО и минобороны Лаоса обсудили подготовку к учению "Ларос-2024"