https://ria.ru/20240311/laros-2024-1932221304.html

Российские и лаосские военные обсудили подготовку к учению "Ларос-2024"

Российские и лаосские военные обсудили подготовку к учению "Ларос-2024" - РИА Новости, 11.03.2024

Российские и лаосские военные обсудили подготовку к учению "Ларос-2024"

Конференция военных из России и Лаоса по подготовке совместного военного учения "Ларос-2024" завершилась в Приморском крае, сообщили в пресс-службе Восточного... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T07:18

2024-03-11T07:18

2024-03-11T07:18

лаос

приморский край

россия

безопасность

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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар - РИА Новости. Конференция военных из России и Лаоса по подготовке совместного военного учения "Ларос-2024" завершилась в Приморском крае, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО). "В Приморском крае завершилась планирующая конференция с участием представителей командования Восточного военного округа (ВВО) и минобороны Лаосской Народно-Демократической Республики по организации и проведению предстоящего совместного российско-лаосского военного учения "Ларос-2024", - говорится в сообщении. На конференции стороны "согласовали тему, замысел, сроки и район проведения учения, организацию медицинского и тылового обеспечения, а также порядок практических действий подразделений", отмечается в сообщении. Гости из Лаоса также посетили военно-исторический музей в Уссурийске и мультимедийный исторический парк "Россия - моя история" во Владивостоке.

https://ria.ru/20240205/ucheniya-1925504068.html

https://ria.ru/20240305/ucheniya-1931191952.html

лаос

приморский край

россия

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лаос, приморский край, россия, безопасность