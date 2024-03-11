https://ria.ru/20240311/kultura-1932349756.html

Швыдкой отметил готовность Венгрии и Словакии к культурным контактам

Швыдкой отметил готовность Венгрии и Словакии к культурным контактам - РИА Новости, 11.03.2024

Швыдкой отметил готовность Венгрии и Словакии к культурным контактам

Венгрия готова возобновить культурные контакты с российскими учреждениями, Словакия тоже готова к началу диалога, заявил специальный представитель президента РФ РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T18:01

2024-03-11T18:01

2024-03-11T18:29

культура

венгрия

словакия

михаил швыдкой

сербия

новости культуры

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155515/32/1555153285_0:0:2741:1543_1920x0_80_0_0_a3011931cf8b3ace2743162f50c42567.jpg

ВЕНА, 11 мар - РИА Новости. Венгрия готова возобновить культурные контакты с российскими учреждениями, Словакия тоже готова к началу диалога, заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой."Сегодня, если говорить об европейских странах, многое зависит от политической позиции руководства страны. В этом смысле недавняя моя поездка в Венгрию, где я встречался с представителями разных министерств и разных культурных институций, показала, что Венгрия готова возобновить культурные контакты - с российскими институциями, то есть не с частными представителями российской культуры, а именно с институциями", - сказал спецпредставитель журналистам в Российском центре науки и культуры в Вене, где в понедельник прошла его встреча с соотечественниками, представляющими различные культурные и образовательные организации в Австрии.По его словам, та же ситуация наблюдается с Сербией. "Она развивается достаточно активно, и в этом смысле представление русской культуры в Сербии, равно как и в Боснии и Герцеговине - я имею ввиду Республику Сербскую - достаточно широкое", - уточнил спецпредставитель. Он также отметил, что в текущем году будет отмечаться 20-летие Форума славянских культур. "Этот форум был создан в свое время по решению руководства Словении и России. И его мы будем отмечать в Сербии - на площадке, которая наиболее приемлема для всех стран-участниц", - уточнил он.Кроме того, по мнению представителя президента, Словакия тоже готова возобновить культурный диалог. "Как вы знаете, министр культуры Словакии, после того, как он возглавил министерство, отменил запрет на общение с российскими институциями в области культуры... как мне представляется, словацкие власти готовы к началу диалога о том, каким образом может возобновиться культурное сотрудничество, если не на государственном уровне, то хотя бы на уровне культурных институтов... это было прервано, и сегодня у нас нет отношений на уровне культурных институтов с другими европейскими странами", - добавил Швыдкой.При этом спецпредставитель отметил, что австрийские власти недавно были предварительно готовы пойти на контакт с Россией в области культурных связей, но в последний момент отказались. "Если вы посещаете программу Венской оперы, то можете убедиться, что в Венской опере не произошло отмены русской культуры, там участвуют как русские солисты, так и просто исполнители. Кроме того, русские исполнители участвуют в концертных программах, в том числе и в Зальцбургском фестивале, и в других музыкальных проектах. Но на уровне институций, и тем более на уровне правительства, контактов нет", - подчеркнул он. По его словам, совсем недавно на уровне австрийских властей были некоторые "пасы", но в последний момент каждая встреча была отменена."Сейчас были какие-то предварительные, самые предварительные договоренности о встрече с коллегами, представляющими властные структуры Австрии, но, к сожалению, в последний момент все отказались. Я считаю, что это крайне недальновидная позиция. Потому что роль России в истории Австрии... в развитии культурных и образовательных связей с Австрией велика, и надо все-таки думать о будущем, а не только жить настоящим, каким бы оно сложным ни было", - отметил Швыдкой.По его словам, в этой связи встреча в понедельник в Российском центре науки и культуры в Вене с представителями российских соотечественников, а также с представителями культурных и образовательных организаций, которые по-прежнему продолжают сохранять присутствие русского языка, русской культуры и науки в Австрии, была важна.

https://ria.ru/20230330/vengriya-1861767394.html

https://ria.ru/20240127/fitso-1923826385.html

https://ria.ru/20240303/knaysl-1930846551.html

венгрия

словакия

сербия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

венгрия, словакия, михаил швыдкой, сербия, новости культуры, россия