https://ria.ru/20240311/kuban-1932272515.html

Житель Кубани подорвался на мине времен Великой Отечественной войны

Житель Кубани подорвался на мине времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 11.03.2024

Житель Кубани подорвался на мине времен Великой Отечественной войны

Следователи начали проверку по факту гибели жителя Краснодарского края, который пошёл в лес в поисках артефактов времён Великой Отечественной войны и подорвался РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T12:38

2024-03-11T12:38

2024-03-11T12:45

краснодарский край

происшествия

россия

крымский район

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932272973_0:137:1001:700_1920x0_80_0_0_df66d7b6afa76e95febcef6f9fb30fbe.jpg

КРАСНОДАР, 11 мар - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту гибели жителя Краснодарского края, который пошёл в лес в поисках артефактов времён Великой Отечественной войны и подорвался на мине, сообщили в понедельник в СУСК РФ по региону. "В правоохранительные органы Крымского района 9 марта 2024 года поступило сообщение об обнаружении тела мужчины на участке горной местности возле станицы Неберджаевской с телесными повреждениями, характерными при взрывной волне от действия взрывчатых веществ", - говорится в сообщении. Предварительно, 47-летний местный житель искал в лесу артефакты времен Великой Отечественной войны. Из-за его неосторожного обращения с детонатором мины произошел взрыв. Отмечается, что сотрудники Росгвардии обезвредили взрывоопасные предметы. Следователи проводят проверку.

https://ria.ru/20230710/mina-1883366012.html

https://ria.ru/20221119/samolet-1832760949.html

краснодарский край

россия

крымский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

краснодарский край, происшествия, россия, крымский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)