https://ria.ru/20240311/kuban-1932272515.html
Житель Кубани подорвался на мине времен Великой Отечественной войны
Житель Кубани подорвался на мине времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 11.03.2024
Житель Кубани подорвался на мине времен Великой Отечественной войны
Следователи начали проверку по факту гибели жителя Краснодарского края, который пошёл в лес в поисках артефактов времён Великой Отечественной войны и подорвался РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T12:38
2024-03-11T12:38
2024-03-11T12:45
краснодарский край
происшествия
россия
крымский район
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КРАСНОДАР, 11 мар - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту гибели жителя Краснодарского края, который пошёл в лес в поисках артефактов времён Великой Отечественной войны и подорвался на мине, сообщили в понедельник в СУСК РФ по региону. "В правоохранительные органы Крымского района 9 марта 2024 года поступило сообщение об обнаружении тела мужчины на участке горной местности возле станицы Неберджаевской с телесными повреждениями, характерными при взрывной волне от действия взрывчатых веществ", - говорится в сообщении. Предварительно, 47-летний местный житель искал в лесу артефакты времен Великой Отечественной войны. Из-за его неосторожного обращения с детонатором мины произошел взрыв. Отмечается, что сотрудники Росгвардии обезвредили взрывоопасные предметы. Следователи проводят проверку.
https://ria.ru/20230710/mina-1883366012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, происшествия, россия, крымский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Краснодарский край, Происшествия, Россия, Крымский район, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Житель Кубани подорвался на мине времен Великой Отечественной войны
Житель Кубани пошел в лес искать артефакты времен войны и подорвался на мине