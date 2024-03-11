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Житель Кубани подорвался на мине времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 11.03.2024
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12:38 11.03.2024 (обновлено: 12:45 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/kuban-1932272515.html
Житель Кубани подорвался на мине времен Великой Отечественной войны
Житель Кубани подорвался на мине времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 11.03.2024
Житель Кубани подорвался на мине времен Великой Отечественной войны
Следователи начали проверку по факту гибели жителя Краснодарского края, который пошёл в лес в поисках артефактов времён Великой Отечественной войны и подорвался РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T12:38
2024-03-11T12:45
краснодарский край
происшествия
россия
крымский район
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КРАСНОДАР, 11 мар - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту гибели жителя Краснодарского края, который пошёл в лес в поисках артефактов времён Великой Отечественной войны и подорвался на мине, сообщили в понедельник в СУСК РФ по региону. "В правоохранительные органы Крымского района 9 марта 2024 года поступило сообщение об обнаружении тела мужчины на участке горной местности возле станицы Неберджаевской с телесными повреждениями, характерными при взрывной волне от действия взрывчатых веществ", - говорится в сообщении. Предварительно, 47-летний местный житель искал в лесу артефакты времен Великой Отечественной войны. Из-за его неосторожного обращения с детонатором мины произошел взрыв. Отмечается, что сотрудники Росгвардии обезвредили взрывоопасные предметы. Следователи проводят проверку.
https://ria.ru/20230710/mina-1883366012.html
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краснодарский край
россия
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краснодарский край, происшествия, россия, крымский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Краснодарский край, Происшествия, Россия, Крымский район, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Житель Кубани подорвался на мине времен Великой Отечественной войны

Житель Кубани пошел в лес искать артефакты времен войны и подорвался на мине

© СУ СКР по Краснодарскому краю/ВКонтактеМесто происшествия, где житель Краснодарского края подорвался на мине времен ВОВ. 11 марта 2024
Место происшествия, где житель Краснодарского края подорвался на мине времен ВОВ. 11 марта 2024
© СУ СКР по Краснодарскому краю/ВКонтакте
Место происшествия, где житель Краснодарского края подорвался на мине времен ВОВ. 11 марта 2024
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 11 мар - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту гибели жителя Краснодарского края, который пошёл в лес в поисках артефактов времён Великой Отечественной войны и подорвался на мине, сообщили в понедельник в СУСК РФ по региону.
"В правоохранительные органы Крымского района 9 марта 2024 года поступило сообщение об обнаружении тела мужчины на участке горной местности возле станицы Неберджаевской с телесными повреждениями, характерными при взрывной волне от действия взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.
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Предварительно, 47-летний местный житель искал в лесу артефакты времен Великой Отечественной войны. Из-за его неосторожного обращения с детонатором мины произошел взрыв.
Отмечается, что сотрудники Росгвардии обезвредили взрывоопасные предметы. Следователи проводят проверку.
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Краснодарский крайПроисшествияРоссияКрымский районФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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