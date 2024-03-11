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"Ударил всего один раз". Что не так в деле о гибели участника СВО на Урале - РИА Новости, 11.03.2024
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08:00 11.03.2024 (обновлено: 08:04 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/kriminal-1931750211.html
"Ударил всего один раз". Что не так в деле о гибели участника СВО на Урале
"Ударил всего один раз". Что не так в деле о гибели участника СВО на Урале - РИА Новости, 11.03.2024
"Ударил всего один раз". Что не так в деле о гибели участника СВО на Урале
В Челябинской области разгорается скандал из-за приговора 18-летнему Рустаму Байжуменову за смертельную драку с военнослужащим. По закону преступнику грозило 15 РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T08:00
2024-03-11T08:04
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
северный кавказ
цар
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. В Челябинской области разгорается скандал из-за приговора 18-летнему Рустаму Байжуменову за смертельную драку с военнослужащим. По закону преступнику грозило 15 лет тюрьмы, однако суд дал полтора года. О том, почему могли принять столь мягкий вердикт, — в материале РИА Новости.Бывший оперНа днях телеграм-каналы облетела новость: убийца участника СВО избежал тюремного срока. Ситуацию накалило то, что обвиняемый — мигрант и боец ММА.Ночью 16 сентября прошлого года в фельдшерско-акушерский пункт поселка Новокаолиновый принесли человека без сознания. Пострадавший приходил в себя лишь на короткие промежутки времени. Медикам пояснили, что он был в баре, где упал, ударившись головой.Пациенту оказали первую помощь и увезли в районную больницу оперировать. Несмотря на усилия медиков, из комы он так и не вышел и на следующий день, 17 сентября, скончался.Как выяснилось, погибший — 37-летний Максим Никитин. Ранее служил в уголовном розыске, не раз был в командировках на Северном Кавказе. Уволился в звании капитана и подписал контракт с ЧВК "Вагнер". Его отправили в ЦАР, затем в Сирию, а весной 2023-го — в Донбасс. За участие в боевых действиях он получил несколько наград.Следователи установили, что Никитин, будучи в отпуске, приехал в Новокаолиновый накануне трагедии. Вечером 15 сентября вместе с приятелями отправился в местный бар. Там у него возник конфликт с кем-то из посетителей, закончившийся дракой.Студент-педагогСпустя несколько дней этого посетителя нашли: 18-летний житель поселка Рустам Байжуменов. Он был среди тех нескольких человек, кто принес Максима в ФАП.Про Байжуменова известно, что он родился и вырос в Новокаолиновом. Учился на четвертом курсе Магнитогорского педагогического колледжа на программиста. Хотя журналисты и блогеры окрестили его бойцом ММА, Рустам, по словам адвоката Виктора Токуна, занимался единоборствами всего три месяца и специальных боевых навыков не имел. В соцсетях при этом есть фотография, на которой он стоит в спортивной экипировке возле октагона.В итоге его задержали, обвинив по статье 111 части 4 УК России "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и на время расследования отправили в СИЗО.В интернете тем временем со ссылкой на родных Никитина появилась информация, что военный заступился за девушку, которую Байжуменов якобы схватил в баре за волосы.В ситуацию сразу вмешался председатель СКР Александр Бастрыкин. В Новокаолиновый приехала группа сотрудников из отдела по расследованию особо важных дел областного управления ведомства. Они выяснили, что пьяный Байжуменов "из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес ранее незнакомому мужчине удары руками и ногами, от которых тот потерял сознание и упал, ударившись головой об асфальт".Новый поворотРасследование заняло два месяца. В декабре прошлого года после утвержденного прокуратурой обвинительного заключения уголовное дело передали в Карталинский городской суд. Байжуменов вину не признал и заявил, что убивать никого не хотел, а всего лишь защищался. При этом согласился с тем, что ударил Никитина "в область мочки уха и шеи". Также студент уверял, что был трезв."Упор делают на то, что Байжуменов дернул за косичку какую-то девушку, а Никитин за нее заступился, — объясняет адвокат Токун. — В действительности же было наоборот: это приятель Максима схватил посетительницу за волосы, а Рустам за нее заступился. Никитин же в это время находился совсем в другом месте".Затем, по словам защитника, Максим повздорил с однополчанином. Завязалась пьяная борьба, и Байжуменов вновь всех разнял, дважды оттолкнув Никитина и посоветовав ему идти домой. Токун утверждает, что есть видеозапись этого инцидента, которую тщательно изучали в суде во время заседаний."Подружка Никитина отвела его в сторону бара, — продолжает юрист. — Байжуменов тоже успокоился, а спустя некоторое время ему со спины прилетел от Максима удар по голове. Рустам обернулся и ударил один раз в ответ. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смертельная травма получена в результате падения с высоты собственного роста и удара затылком о каменный пол".Карталинский городской суд в версию о самообороне поверил, но в процессе разбирательства все же переквалифицировал статью на 109 "Причинение смерти по неосторожности". В начале марта студента приговорили к полутора годам ограничения свободы, после чего отпустили прямо в зале суда. Это значит, что в ближайшее время ему запрещено покидать место жительства по ночам и поздно вечером, посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы муниципального округа.Тем временем СК просит генпрокурора России проверить законность обоснованности принятого судебного решения. Следовательно, точку в деле ставить еще рано. Если статью вновь ужесточат, а Байжуменова признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230327/ubiystvo-1860434656.html
https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886659243.html
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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), северный кавказ, цар
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Северный Кавказ, ЦАР
"Ударил всего один раз". Что не так в деле о гибели участника СВО на Урале

Суд приговорил виновного в гибели участника СВО к 1,5 года ограничения свободы

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета России
Сотрудник Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. В Челябинской области разгорается скандал из-за приговора 18-летнему Рустаму Байжуменову за смертельную драку с военнослужащим. По закону преступнику грозило 15 лет тюрьмы, однако суд дал полтора года. О том, почему могли принять столь мягкий вердикт, — в материале РИА Новости.

Бывший опер

На днях телеграм-каналы облетела новость: убийца участника СВО избежал тюремного срока. Ситуацию накалило то, что обвиняемый — мигрант и боец ММА.
Ночью 16 сентября прошлого года в фельдшерско-акушерский пункт поселка Новокаолиновый принесли человека без сознания. Пострадавший приходил в себя лишь на короткие промежутки времени. Медикам пояснили, что он был в баре, где упал, ударившись головой.
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Пациенту оказали первую помощь и увезли в районную больницу оперировать. Несмотря на усилия медиков, из комы он так и не вышел и на следующий день, 17 сентября, скончался.
Как выяснилось, погибший — 37-летний Максим Никитин. Ранее служил в уголовном розыске, не раз был в командировках на Северном Кавказе. Уволился в звании капитана и подписал контракт с ЧВК "Вагнер". Его отправили в ЦАР, затем в Сирию, а весной 2023-го — в Донбасс. За участие в боевых действиях он получил несколько наград.
Следователи установили, что Никитин, будучи в отпуске, приехал в Новокаолиновый накануне трагедии. Вечером 15 сентября вместе с приятелями отправился в местный бар. Там у него возник конфликт с кем-то из посетителей, закончившийся дракой.

Студент-педагог

Спустя несколько дней этого посетителя нашли: 18-летний житель поселка Рустам Байжуменов. Он был среди тех нескольких человек, кто принес Максима в ФАП.
© СУ СКР по Челябинской областиБайжуменов (справа) пришел на допрос в следственный отдел СКР
Байжуменов (справа) пришел на допрос в следственный отдел СКР
© СУ СКР по Челябинской области
Байжуменов (справа) пришел на допрос в следственный отдел СКР
Про Байжуменова известно, что он родился и вырос в Новокаолиновом. Учился на четвертом курсе Магнитогорского педагогического колледжа на программиста. Хотя журналисты и блогеры окрестили его бойцом ММА, Рустам, по словам адвоката Виктора Токуна, занимался единоборствами всего три месяца и специальных боевых навыков не имел. В соцсетях при этом есть фотография, на которой он стоит в спортивной экипировке возле октагона.
В итоге его задержали, обвинив по статье 111 части 4 УК России "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и на время расследования отправили в СИЗО.
В интернете тем временем со ссылкой на родных Никитина появилась информация, что военный заступился за девушку, которую Байжуменов якобы схватил в баре за волосы.
В ситуацию сразу вмешался председатель СКР Александр Бастрыкин. В Новокаолиновый приехала группа сотрудников из отдела по расследованию особо важных дел областного управления ведомства. Они выяснили, что пьяный Байжуменов "из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес ранее незнакомому мужчине удары руками и ногами, от которых тот потерял сознание и упал, ударившись головой об асфальт".
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Новый поворот

Расследование заняло два месяца. В декабре прошлого года после утвержденного прокуратурой обвинительного заключения уголовное дело передали в Карталинский городской суд. Байжуменов вину не признал и заявил, что убивать никого не хотел, а всего лишь защищался. При этом согласился с тем, что ударил Никитина "в область мочки уха и шеи". Также студент уверял, что был трезв.
"Упор делают на то, что Байжуменов дернул за косичку какую-то девушку, а Никитин за нее заступился, — объясняет адвокат Токун. — В действительности же было наоборот: это приятель Максима схватил посетительницу за волосы, а Рустам за нее заступился. Никитин же в это время находился совсем в другом месте".
Затем, по словам защитника, Максим повздорил с однополчанином. Завязалась пьяная борьба, и Байжуменов вновь всех разнял, дважды оттолкнув Никитина и посоветовав ему идти домой. Токун утверждает, что есть видеозапись этого инцидента, которую тщательно изучали в суде во время заседаний.
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"Подружка Никитина отвела его в сторону бара, — продолжает юрист. — Байжуменов тоже успокоился, а спустя некоторое время ему со спины прилетел от Максима удар по голове. Рустам обернулся и ударил один раз в ответ. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смертельная травма получена в результате падения с высоты собственного роста и удара затылком о каменный пол".
Карталинский городской суд в версию о самообороне поверил, но в процессе разбирательства все же переквалифицировал статью на 109 "Причинение смерти по неосторожности". В начале марта студента приговорили к полутора годам ограничения свободы, после чего отпустили прямо в зале суда. Это значит, что в ближайшее время ему запрещено покидать место жительства по ночам и поздно вечером, посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы муниципального округа.
Тем временем СК просит генпрокурора России проверить законность обоснованности принятого судебного решения. Следовательно, точку в деле ставить еще рано. Если статью вновь ужесточат, а Байжуменова признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
 
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