https://ria.ru/20240311/krasnogorovka-1932217640.html
Источник: ВКС нанесли удар по укрепленной позиции ВСУ в Красногоровке в ДНР
Источник: ВКС нанесли удар по укрепленной позиции ВСУ в Красногоровке в ДНР - РИА Новости, 11.03.2024
Источник: ВКС нанесли удар по укрепленной позиции ВСУ в Красногоровке в ДНР
Российская авиация при взаимодействии с подразделениями группировки "Юг" нанесла удар по укрепленной позиции ВСУ на кирпичном заводе в Красногоровке — городе к... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T06:23
2024-03-11T06:23
2024-03-11T09:37
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ДОНЕЦК, 11 мар — РИА Новости. Российская авиация при взаимодействии с подразделениями группировки "Юг" нанесла удар по укрепленной позиции ВСУ на кирпичном заводе в Красногоровке — городе к северу от Авдеевки, рассказал РИА Новости осведомленный источник, видео атаки имеется в распоряжении агентства."Бойцы ВСУ засели в этом районе города. Авиация активно работает по объекту", — рассказал собеседник агентства.В субботу российский офицер с позывным Саймон сообщил РИА Новости, что части 1-го армейского корпуса начали закрепляться на окраине Красногоровки. Этот город часто значится в сводках ДНР как населенный пункт, из которого украинские боевики обстреливают Донецк.В последние месяцы российские военные усилили успешные наступательные действия в ДНР.Так, 25 декабря министр обороны Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Марьинки, расположенной около Донецка.Вечером 17 февраля он доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Общая площадь освобожденной при боях за город территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более полутора тысяч военнослужащих.Освобождение Авдеевки и Марьинки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Кроме того, в конце февраля российские бойцы освободили населенные пункты Победа, Ласточкино, Северное и Петровское.
https://ria.ru/20240309/ukraina-1932073929.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240305/sholts-1931151771.html
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Удар по укрепленной позиции ВСУ в Красногоровке в ДНР
Авиация ВС РФ при взаимодействии с подразделениями группировки "Юг" нанесла удар по укреплённой позиции ВСУ в Красногоровке в ДНР, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Видео удара по позиции ВСУ, которая расположена на кирпичном заводе в Красногоровке, есть у РИА Новости.
2024-03-11T06:23
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россия, красногоровка, в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красногоровка, В мире, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Источник: ВКС нанесли удар по укрепленной позиции ВСУ в Красногоровке в ДНР
Авиация ВС России нанесла удар по укрепленной позиции ВСУ в Красногоровке в ДНР