Рейтинг@Mail.ru
Байден запросил почти 400 миллионов долларов на борьбу с "влиянием Китая" - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/kitay-1932368872.html
Байден запросил почти 400 миллионов долларов на борьбу с "влиянием Китая"
Байден запросил почти 400 миллионов долларов на борьбу с "влиянием Китая" - РИА Новости, 11.03.2024
Байден запросил почти 400 миллионов долларов на борьбу с "влиянием Китая"
Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у конгресса порядка 400 миллионов долларов на борьбу с "влиянием КНР" в мире и еще 25 миллионов на... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T19:46
2024-03-11T19:46
в мире
сша
китай
джо байден
африка
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у конгресса порядка 400 миллионов долларов на борьбу с "влиянием КНР" в мире и еще 25 миллионов на противодействие "влиянию РФ" в Африке, говорится в проекте бюджета, который обнародовал Белый дом. Согласно документу, администрация США запросила ассигнования в размере 400 миллионов долларов на нужды Фонда противодействия влиянию КНР "для поддержки стратегических возможностей противостоять КНР во всем мире". Помимо этого, проект предполагает выделение ассигнований в размере 25 миллионов долларов для нового фонда, созданного в целях противодействия "злонамеренному" влиянию РФ в Африке и других сил в регионе.
https://ria.ru/20240302/finansisty-1930611360.html
сша
китай
африка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e387494c320cc207443f7090306b10c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, джо байден, африка, россия
В мире, США, Китай, Джо Байден, Африка, Россия
Байден запросил почти 400 миллионов долларов на борьбу с "влиянием Китая"

Белый дом запросит у конгресса 425 миллионов долларов на борьбу с Россией и КНР

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у конгресса порядка 400 миллионов долларов на борьбу с "влиянием КНР" в мире и еще 25 миллионов на противодействие "влиянию РФ" в Африке, говорится в проекте бюджета, который обнародовал Белый дом.
Согласно документу, администрация США запросила ассигнования в размере 400 миллионов долларов на нужды Фонда противодействия влиянию КНР "для поддержки стратегических возможностей противостоять КНР во всем мире".
Помимо этого, проект предполагает выделение ассигнований в размере 25 миллионов долларов для нового фонда, созданного в целях противодействия "злонамеренному" влиянию РФ в Африке и других сил в регионе.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Американские финансисты напали на Китай и отступили
2 марта, 08:00
 
В миреСШАКитайДжо БайденАфрикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала