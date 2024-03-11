https://ria.ru/20240311/kitay-1932368872.html

Байден запросил почти 400 миллионов долларов на борьбу с "влиянием Китая"

Байден запросил почти 400 миллионов долларов на борьбу с "влиянием Китая" - РИА Новости, 11.03.2024

Байден запросил почти 400 миллионов долларов на борьбу с "влиянием Китая"

Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у конгресса порядка 400 миллионов долларов на борьбу с "влиянием КНР" в мире и еще 25 миллионов на... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T19:46

2024-03-11T19:46

2024-03-11T19:46

в мире

сша

китай

джо байден

африка

россия

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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у конгресса порядка 400 миллионов долларов на борьбу с "влиянием КНР" в мире и еще 25 миллионов на противодействие "влиянию РФ" в Африке, говорится в проекте бюджета, который обнародовал Белый дом. Согласно документу, администрация США запросила ассигнования в размере 400 миллионов долларов на нужды Фонда противодействия влиянию КНР "для поддержки стратегических возможностей противостоять КНР во всем мире". Помимо этого, проект предполагает выделение ассигнований в размере 25 миллионов долларов для нового фонда, созданного в целях противодействия "злонамеренному" влиянию РФ в Африке и других сил в регионе.

https://ria.ru/20240302/finansisty-1930611360.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, китай, джо байден, африка, россия