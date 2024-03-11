https://ria.ru/20240311/kitay-1932368872.html
Байден запросил почти 400 миллионов долларов на борьбу с "влиянием Китая"
Байден запросил почти 400 миллионов долларов на борьбу с "влиянием Китая" - РИА Новости, 11.03.2024
Байден запросил почти 400 миллионов долларов на борьбу с "влиянием Китая"
Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у конгресса порядка 400 миллионов долларов на борьбу с "влиянием КНР" в мире и еще 25 миллионов на... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T19:46
2024-03-11T19:46
2024-03-11T19:46
в мире
сша
китай
джо байден
африка
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у конгресса порядка 400 миллионов долларов на борьбу с "влиянием КНР" в мире и еще 25 миллионов на противодействие "влиянию РФ" в Африке, говорится в проекте бюджета, который обнародовал Белый дом. Согласно документу, администрация США запросила ассигнования в размере 400 миллионов долларов на нужды Фонда противодействия влиянию КНР "для поддержки стратегических возможностей противостоять КНР во всем мире". Помимо этого, проект предполагает выделение ассигнований в размере 25 миллионов долларов для нового фонда, созданного в целях противодействия "злонамеренному" влиянию РФ в Африке и других сил в регионе.
https://ria.ru/20240302/finansisty-1930611360.html
сша
китай
африка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e387494c320cc207443f7090306b10c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, джо байден, африка, россия
В мире, США, Китай, Джо Байден, Африка, Россия
Байден запросил почти 400 миллионов долларов на борьбу с "влиянием Китая"
Белый дом запросит у конгресса 425 миллионов долларов на борьбу с Россией и КНР