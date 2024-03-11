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СМИ сообщили о "небывалой" кибератаке на госсервисы во Франции - РИА Новости, 11.03.2024
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19:49 11.03.2024 (обновлено: 19:52 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/kiberataka-1932369864.html
СМИ сообщили о "небывалой" кибератаке на госсервисы во Франции
СМИ сообщили о "небывалой" кибератаке на госсервисы во Франции - РИА Новости, 11.03.2024
СМИ сообщили о "небывалой" кибератаке на госсервисы во Франции
Множество государственных сервисов во Франции с воскресенья на понедельник подверглись "небывалой" информационной атаке, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T19:49
2024-03-11T19:52
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ПАРИЖ, 11 мар – РИА Новости. Множество государственных сервисов во Франции с воскресенья на понедельник подверглись "небывалой" информационной атаке, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на офис премьер-министра. "Со вчерашнего вечера множество государственных сервисов подверглись информационным атакам, они имеют классические технические параметры, но носят характер небывалой интенсивности", - сообщили в офисе главы кабмина. Отмечается, что для выработки мер противодействия атакам был открыт кризисный центр. "На данный момент последствия атак были снижены для большинства сервисов, а доступ к государственным сайтам восстановлен. На данный момент ничто не позволяет говорить об атаке со стороны России", - добавили в Матиньонском дворце. Межминистерская дирекция по цифровизации (Dinum) и Национальное агентство по безопасности информационных систем (Anssi) продолжают работать над минимизацией последствий кибератак. Отмечается, что это не первый случай атак на сайты госорганов во Франции. В прошлом году кибератаке подверглись сайты обеих палат французского парламента.
https://ria.ru/20240217/makron-1927900752.html
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в мире, технологии, франция
В мире, Технологии, Франция
СМИ сообщили о "небывалой" кибератаке на госсервисы во Франции

BFMTV: госсервисы во Франции подверглись кибератаке "небывалой интенсивности"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПАРИЖ, 11 мар – РИА Новости. Множество государственных сервисов во Франции с воскресенья на понедельник подверглись "небывалой" информационной атаке, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на офис премьер-министра.
"Со вчерашнего вечера множество государственных сервисов подверглись информационным атакам, они имеют классические технические параметры, но носят характер небывалой интенсивности", - сообщили в офисе главы кабмина.
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Отмечается, что для выработки мер противодействия атакам был открыт кризисный центр.
«
"На данный момент последствия атак были снижены для большинства сервисов, а доступ к государственным сайтам восстановлен. На данный момент ничто не позволяет говорить об атаке со стороны России", - добавили в Матиньонском дворце.
Межминистерская дирекция по цифровизации (Dinum) и Национальное агентство по безопасности информационных систем (Anssi) продолжают работать над минимизацией последствий кибератак.
Отмечается, что это не первый случай атак на сайты госорганов во Франции. В прошлом году кибератаке подверглись сайты обеих палат французского парламента.
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