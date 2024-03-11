https://ria.ru/20240311/kiberataka-1932369864.html

СМИ сообщили о "небывалой" кибератаке на госсервисы во Франции

СМИ сообщили о "небывалой" кибератаке на госсервисы во Франции - РИА Новости, 11.03.2024

СМИ сообщили о "небывалой" кибератаке на госсервисы во Франции

Множество государственных сервисов во Франции с воскресенья на понедельник подверглись "небывалой" информационной атаке, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T19:49

2024-03-11T19:49

2024-03-11T19:52

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ПАРИЖ, 11 мар – РИА Новости. Множество государственных сервисов во Франции с воскресенья на понедельник подверглись "небывалой" информационной атаке, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на офис премьер-министра. "Со вчерашнего вечера множество государственных сервисов подверглись информационным атакам, они имеют классические технические параметры, но носят характер небывалой интенсивности", - сообщили в офисе главы кабмина. Отмечается, что для выработки мер противодействия атакам был открыт кризисный центр. "На данный момент последствия атак были снижены для большинства сервисов, а доступ к государственным сайтам восстановлен. На данный момент ничто не позволяет говорить об атаке со стороны России", - добавили в Матиньонском дворце. Межминистерская дирекция по цифровизации (Dinum) и Национальное агентство по безопасности информационных систем (Anssi) продолжают работать над минимизацией последствий кибератак. Отмечается, что это не первый случай атак на сайты госорганов во Франции. В прошлом году кибератаке подверглись сайты обеих палат французского парламента.

https://ria.ru/20240217/makron-1927900752.html

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франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, франция