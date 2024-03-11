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В Харькове поврежден объект инфраструктуры - РИА Новости, 11.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:30 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/kharkov-1932231972.html
В Харькове поврежден объект инфраструктуры
В Харькове поврежден объект инфраструктуры - РИА Новости, 11.03.2024
В Харькове поврежден объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в Харькове в результате взрывов, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T09:30
2024-03-11T09:30
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Харькове в результате взрывов, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. Украинские СМИ ночью сообщали о взрывах в Харькове. "Получили повреждения… объект инфраструктуры, а также здание коммунального учреждения", - написал Синегубов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240310/sikorskiy-1932150499.html
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в мире, харьков, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове поврежден объект инфраструктуры

В Харькове взрывами поврежден объект инфраструктуры

© Фото : ГСЧС Украины по Николаевской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : ГСЧС Украины по Николаевской области
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Харькове в результате взрывов, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
Украинские СМИ ночью сообщали о взрывах в Харькове.
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"Получили повреждения… объект инфраструктуры, а также здание коммунального учреждения", - написал Синегубов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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