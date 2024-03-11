https://ria.ru/20240311/kharkov-1932231972.html

В Харькове поврежден объект инфраструктуры

В Харькове поврежден объект инфраструктуры - РИА Новости, 11.03.2024

В Харькове поврежден объект инфраструктуры

Объект инфраструктуры поврежден в Харькове в результате взрывов, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T09:30

2024-03-11T09:30

2024-03-11T09:30

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Харькове в результате взрывов, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. Украинские СМИ ночью сообщали о взрывах в Харькове. "Получили повреждения… объект инфраструктуры, а также здание коммунального учреждения", - написал Синегубов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240310/sikorskiy-1932150499.html

https://ria.ru/20240311/f-16-1932225927.html

харьков

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, харьков, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины