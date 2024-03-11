https://ria.ru/20240311/kharkov-1932231972.html
В Харькове поврежден объект инфраструктуры
В Харькове поврежден объект инфраструктуры - РИА Новости, 11.03.2024
В Харькове поврежден объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в Харькове в результате взрывов, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T09:30
2024-03-11T09:30
2024-03-11T09:30
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926807269_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_6f0125e669bc5776d22d5ac8e88196a1.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Харькове в результате взрывов, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. Украинские СМИ ночью сообщали о взрывах в Харькове. "Получили повреждения… объект инфраструктуры, а также здание коммунального учреждения", - написал Синегубов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240310/sikorskiy-1932150499.html
https://ria.ru/20240311/f-16-1932225927.html
харьков
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926807269_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fb8d05d6f1f13cb75e8f514db3987015.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове поврежден объект инфраструктуры
В Харькове взрывами поврежден объект инфраструктуры