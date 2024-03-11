https://ria.ru/20240311/karteli-1932318465.html

Правительство продлит "дорожную карту" по выявлению картелей

Правительство продлит "дорожную карту" по выявлению картелей - РИА Новости, 11.03.2024

Правительство продлит "дорожную карту" по выявлению картелей

Правительство продлит до 2028 года "дорожную карту" по выявлению и пресечению картелей, в частности, будет внедрена информационная система "Антикартель",... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T15:43

2024-03-11T15:43

2024-03-11T15:43

экономика

михаил мишустин

россия

правительство рф

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Правительство продлит до 2028 года "дорожную карту" по выявлению и пресечению картелей, в частности, будет внедрена информационная система "Антикартель", автоматически выявляющая признаки нарушений антимонопольного законодательства, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На совещании с вице-премьерами Мишустин напомнил, что по поручению президента была подготовлена межведомственная программа по выявлению и пресечению картелей и других ограничивающих конкуренцию соглашений, и за 5 лет ее выполнения удалось в три раза сократить число подобных нарушений. "Мы продлим "дорожную карту" до 2028 года. Особое внимание будет уделено цифровизации методов противодействия противодействия незаконной практике, в частности, внедрение информационной системы "Антикартель", - сказал он. Мишустин пояснил, что речь идет о разработке отечественных специалистов, она автоматически будет выявлять признаки нарушений антимонопольного законодательства. "Также для тех, кто добровольно сообщит об антиконкурентном нарушении, должна быть улучшена процедура смягчения или освобождения от ответственности. Рассчитываем, что в результате увеличится эффективность конкурсных процедур, что очень важно, и справедливость ценообразования", - сказал глава правительства.

https://ria.ru/20240301/shtraf-1930392213.html

https://ria.ru/20231226/kartel-1918130950.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, михаил мишустин, россия, правительство рф