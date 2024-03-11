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Правительство продлит "дорожную карту" по выявлению картелей - РИА Новости, 11.03.2024
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15:43 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/karteli-1932318465.html
Правительство продлит "дорожную карту" по выявлению картелей
Правительство продлит "дорожную карту" по выявлению картелей - РИА Новости, 11.03.2024
Правительство продлит "дорожную карту" по выявлению картелей
Правительство продлит до 2028 года "дорожную карту" по выявлению и пресечению картелей, в частности, будет внедрена информационная система "Антикартель",... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T15:43
2024-03-11T15:43
экономика
михаил мишустин
россия
правительство рф
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Правительство продлит до 2028 года "дорожную карту" по выявлению и пресечению картелей, в частности, будет внедрена информационная система "Антикартель", автоматически выявляющая признаки нарушений антимонопольного законодательства, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На совещании с вице-премьерами Мишустин напомнил, что по поручению президента была подготовлена межведомственная программа по выявлению и пресечению картелей и других ограничивающих конкуренцию соглашений, и за 5 лет ее выполнения удалось в три раза сократить число подобных нарушений. "Мы продлим "дорожную карту" до 2028 года. Особое внимание будет уделено цифровизации методов противодействия противодействия незаконной практике, в частности, внедрение информационной системы "Антикартель", - сказал он. Мишустин пояснил, что речь идет о разработке отечественных специалистов, она автоматически будет выявлять признаки нарушений антимонопольного законодательства. "Также для тех, кто добровольно сообщит об антиконкурентном нарушении, должна быть улучшена процедура смягчения или освобождения от ответственности. Рассчитываем, что в результате увеличится эффективность конкурсных процедур, что очень важно, и справедливость ценообразования", - сказал глава правительства.
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экономика, михаил мишустин, россия, правительство рф
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Правительство РФ
Правительство продлит "дорожную карту" по выявлению картелей

Мишустин: правительство продлит до 2028 г "дорожную карту" по выявлению картелей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами РФ
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Правительство продлит до 2028 года "дорожную карту" по выявлению и пресечению картелей, в частности, будет внедрена информационная система "Антикартель", автоматически выявляющая признаки нарушений антимонопольного законодательства, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На совещании с вице-премьерами Мишустин напомнил, что по поручению президента была подготовлена межведомственная программа по выявлению и пресечению картелей и других ограничивающих конкуренцию соглашений, и за 5 лет ее выполнения удалось в три раза сократить число подобных нарушений.
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"Мы продлим "дорожную карту" до 2028 года. Особое внимание будет уделено цифровизации методов противодействия противодействия незаконной практике, в частности, внедрение информационной системы "Антикартель", - сказал он.
Мишустин пояснил, что речь идет о разработке отечественных специалистов, она автоматически будет выявлять признаки нарушений антимонопольного законодательства.
"Также для тех, кто добровольно сообщит об антиконкурентном нарушении, должна быть улучшена процедура смягчения или освобождения от ответственности. Рассчитываем, что в результате увеличится эффективность конкурсных процедур, что очень важно, и справедливость ценообразования", - сказал глава правительства.
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