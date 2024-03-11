https://ria.ru/20240311/karera-1932338230.html
Первый Центр молодежной карьеры открылся в Липецкой области
Первый Центр молодежной карьеры открылся в Липецкой области - РИА Новости, 11.03.2024
Первый Центр молодежной карьеры открылся в Липецкой области
В Липецкой области открылся первый Центр молодежной карьеры, который стал финальной точкой в модернизации службы занятости региона, сообщил в своем официальном... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T17:12
2024-03-11T17:12
2024-03-11T17:12
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
российский союз промышленников и предпринимателей
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
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ЛИПЕЦК, 11 мар - РИА Новости. В Липецкой области открылся первый Центр молодежной карьеры, который стал финальной точкой в модернизации службы занятости региона, сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов. В пресс-службе правительства региона уточнили, что основная задача центра – оказание помощи школьникам и студентам в выборе профессии, поддержка инициативной молодежи и формирование осознанного подхода к построению карьеры. Помогать им в этом будут карьерные консультанты. Для молодежи будут проводить профессиональное тестирование, индивидуальные и групповые профконсультации, тренинги по саморазвитию, профориентационные игры. Запланированы дни карьеры, ярмарки учебных мест, индивидуальные и групповые консультации психолога. Как сообщил Артамонов, Центр молодежной карьеры заключил соглашения о взаимодействии со всеми вузами, колледжами и техникумами области. "Центр молодежной карьеры — яркий финал модернизации службы занятости региона. Благодарю коллег за высокую оценку. Мы в числе пилотных регионов модернизировали все центры занятости. И когда мы это делали, то увидели, что есть пробелы в работе с молодежью. Рассчитываем восполнить их с помощью этого центра", — сказал Артамонов. Губернатор добавил, что открытие центра состоялось в рамках фестиваля профессий "Время возможностей", который стартовал на выставке "Россия". По данным сайта правительства РФ, в открытии фестиваля приняли участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр труда и соцзащиты населения Антон Котяков, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, президент РСПП Александр Шохин, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, руководитель Роструда Михаил Иванков, первый заместитель председателя комитета по молодежной политике Государственной Думы, председатель правления "Российских студенческих отрядов" Михаил Киселев.
https://ria.ru/20230511/gossluzhba-1871045327.html
https://ria.ru/20240206/elets-1925617263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, российский союз промышленников и предпринимателей, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Российский союз промышленников и предпринимателей, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
ЛИПЕЦК, 11 мар - РИА Новости. В Липецкой области открылся первый Центр молодежной карьеры, который стал финальной точкой в модернизации службы занятости региона, сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.
В пресс-службе правительства региона уточнили, что основная задача центра – оказание помощи школьникам и студентам в выборе профессии, поддержка инициативной молодежи и формирование осознанного подхода к построению карьеры. Помогать им в этом будут карьерные консультанты.
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Для молодежи будут проводить профессиональное тестирование, индивидуальные и групповые профконсультации, тренинги по саморазвитию, профориентационные игры. Запланированы дни карьеры, ярмарки учебных мест, индивидуальные и групповые консультации психолога.
Как сообщил Артамонов, Центр молодежной карьеры заключил соглашения о взаимодействии со всеми вузами, колледжами и техникумами области.
«
"Центр молодежной карьеры — яркий финал модернизации службы занятости региона. Благодарю коллег за высокую оценку. Мы в числе пилотных регионов модернизировали все центры занятости. И когда мы это делали, то увидели, что есть пробелы в работе с молодежью. Рассчитываем восполнить их с помощью этого центра", — сказал Артамонов.
Губернатор добавил, что открытие центра состоялось в рамках фестиваля профессий "Время возможностей", который стартовал на выставке "Россия".
По данным сайта правительства РФ
, в открытии фестиваля приняли участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова
, министр труда и соцзащиты населения Антон Котяков
, министр науки и высшего образования Валерий Фальков
, президент РСПП Александр Шохин
, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков
, руководитель Роструда Михаил Иванков
, первый заместитель председателя комитета по молодежной политике Государственной Думы, председатель правления "Российских студенческих отрядов" Михаил Киселев.
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