https://ria.ru/20240311/kapital-1932385029.html

Капитал МТС Банка по итогам 2023 года вырос до 76,3 млрд рублей

Капитал МТС Банка по итогам 2023 года вырос до 76,3 млрд рублей - РИА Новости, 11.03.2024

Капитал МТС Банка по итогам 2023 года вырос до 76,3 млрд рублей

Капитал МТС Банка по итогам прошлого года вырос до 76,3 миллиарда рублей, а рентабельность собственного капитала (ROE) достигла 19,1%, следует из опубликованной РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T22:10

2024-03-11T22:10

2024-03-11T22:10

экономика

россия

мтс-банк

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Капитал МТС Банка по итогам прошлого года вырос до 76,3 миллиарда рублей, а рентабельность собственного капитала (ROE) достигла 19,1%, следует из опубликованной годовой консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2023 год.Согласно данным, кредитный портфель банка до вычета резервов с начала года вырос на 39,7% до 389,6 миллиарда рублей. Портфель кредитов физическим лицам увеличился на 33% до 339 миллиардов рублей. Чистые комиссионные доходы составили 21,4 миллиарда рублей, увеличившись на 59% по сравнению с предыдущим годом. Совокупный объем переводов и платежей банка увеличился в три раза в течение 2023 года. Операционные доходы до создания резервов выросли за 12 месяцев 2023 года на 47% до 64,5 миллиарда рублей.Чистая прибыль МТС Банка в 2023 году выросла в 3,8 раза до рекордных 12,5 миллиарда рублей. Стоимость риска снизилась до 7,7% за 12 месяцев 2023 года с 8,8% за 2022 год.Количество активных клиентов-физических лиц увеличилось за год до 3,8 миллиона человек, а количество активных клиентов daily banking (ежедневный банкинг) составило 2,8 миллиона человек. Количество ежемесячных активных пользователей (MAU) цифровых каналов банка (app+web) составило 2,1 миллиона человек, следует из отчета об общих итогах компании за прошлый год.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, мтс-банк