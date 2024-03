В Канаде выступили с резким обвинением в адрес США из-за Украины

https://ria.ru/20240311/kanada-1932214641.html

Министр обороны Канады Билл Блэр упрекнул США за задержку с поставкой Украине оплаченного Оттавой зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, его слова приводит РИА Новости, 11.03.2024

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Министр обороны Канады Билл Блэр упрекнул США за задержку с поставкой Украине оплаченного Оттавой зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, его слова приводит издание Edmonton Journal."Американцы должны обеспечить финансирование, чтобы завершить контракты (с норвежским производителем Kongsberg Defence and Aerospace)", — сказал Блэр во время визита в город Эдмонтон.По его словам, без соглашения с США потребовались бы годы для приобретения NASAMS в рамках стандартного процесса закупок."Мы пытались ускорить (процесс. — Прим. ред.). К сожалению, американцы столкнулись с некоторыми проблемами с собственным финансированием (сделки. — Прим. ред.)", — пожаловался он.Канада в марте прошлого года заплатила США 406 миллионов долларов за NASAMS, однако комплекс пока все еще не был передан Киеву. По информации канадского издания Globe and Mail, задержка связана с необходимостью заключения соглашения о продаже вооружения между правительствами США и Украины, переговоры по которому еще ведутся.Пентагон сообщал о заключении контракта с компанией Raytheon, производящей NASAMS совместно с Kongsberg Defence and Aerospace, на 1,2 миллиарда долларов для закупки этих систем для Украины. Занимавшая на тот момент пост министра обороны Канады Анита Ананд в январе 2023 года подтверждала закупку у США комплекса и отмечала, что она пройдет как можно быстрее, а отгрузка не должна занять годы.

