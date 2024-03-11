https://ria.ru/20240311/izrail-1932286425.html

Армия Израиля проверит данные о ликвидации одного из командиров ХАМАС

Армия Израиля проверит данные о ликвидации одного из командиров ХАМАС - РИА Новости, 11.03.2024

Армия Израиля проверит данные о ликвидации одного из командиров ХАМАС

Израильские военные проверяют сведения о возможной ликвидации третьего по значимости командира палестинского движения ХАМАС Марвана Исы, который занимал... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T13:33

2024-03-11T13:33

2024-03-11T13:33

в мире

израиль

россия

восточный иерусалим

владимир путин

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914326452_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6dd2af2db2c85a211643ab0dbfdb1875.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мар - РИА Новости. Израильские военные проверяют сведения о возможной ликвидации третьего по значимости командира палестинского движения ХАМАС Марвана Исы, который занимал должность заместителя главы военного крыла организации, сообщил в понедельник израильский портал Walla со ссылкой на источники в системе безопасности, которые подтвердили, что армия атаковала здание в секторе Газа, где находился Иса. По данным портала, в воскресенье вечером Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по зданию в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, в котором, по данным разведки, находился заместитель главы военного крыла организации Мухаммеда Дейфа. Источники портала отмечают, что в момент удара рядом с Исой мог находиться еще один высокопоставленный командир военного крыла ХАМАС, однако достоверных сведений о ликвидации пока нет. Источники рассказали порталу, что ликвидация "третьего номера" в военной иерархии ХАМАС нанесла бы реальный ущерб боевым возможностям движения и стала бы большой потерей для главы ХАМАС в анклаве Яхьи Синвара. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 31 тысячу, пострадали более 72 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240310/operatsiya-1932196601.html

https://ria.ru/20240311/konflikt-1915630213.html

израиль

россия

восточный иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году