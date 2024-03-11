https://ria.ru/20240311/investor-1931825973.html
Ефимов: выбран инвестор для редевелопмента бывшей промзоны "Малино"
Ефимов: выбран инвестор для редевелопмента бывшей промзоны "Малино" - РИА Новости, 11.03.2024
Ефимов: выбран инвестор для редевелопмента бывшей промзоны "Малино"
Современный жилой квартал возведут в Зеленограде на месте бывшей промзоны "Малино" в соответствии с программой комплексного развития территорий, рассказал... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T09:05
2024-03-11T09:05
2024-03-11T09:09
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838590369_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_ad10ebcbf3cd35ec34ba4d96a70f583a.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Современный жилой квартал возведут в Зеленограде на месте бывшей промзоны "Малино" в соответствии с программой комплексного развития территорий, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В качестве редевелопера в ходе процедуры торгов был определен ООО "Специализированный застройщик "ПРОКСИМА", входящее в группу компаний "Гранель"."Как единственному участнику аукциона город предложит инвестору заключить договор о реорганизации участка площадью 17,69 гектара в Зеленограде. Он сможет построить здесь почти 364 тысячи квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в редевелопмент площадки составят 30 миллиардов рублей. Благодаря реализации проекта будет создано свыше 5 тысяч рабочих мест", - отметил Ефимов.В настоящее время на участке расположены автосервисы, склады, строения, не использующиеся по прямому назначению. Сама бывшая промзона вплотную примыкает к станции МЦД-3 "Малино"."Планируется возведение 168 тысяч квадратных метров жилья, а также около 195 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая детский сад для 200 воспитанников, школу для 400 учеников, центр развития детского творчества", - сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.Также, по информации министра, в бывшей промзоне будет построен торгово-развлекательный центр с бассейном и залом для экстремальных видов спорта в составе физкультурно-оздоровительного комплекса.В настоящее время по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице реализуется 228 проектов программы комплексного развития территорий на площади около 2,7 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20240102/krt-1919032542.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838590369_74:0:1671:1198_1920x0_80_0_0_1a3d8d244b4c9e0629f580d090299ff4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Современный жилой квартал возведут в Зеленограде на месте бывшей промзоны "Малино" в соответствии с программой комплексного развития территорий, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В качестве редевелопера в ходе процедуры торгов был определен ООО "Специализированный застройщик "ПРОКСИМА", входящее в группу компаний "Гранель
".
"Как единственному участнику аукциона город предложит инвестору заключить договор о реорганизации участка площадью 17,69 гектара в Зеленограде. Он сможет построить здесь почти 364 тысячи квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в редевелопмент площадки составят 30 миллиардов рублей. Благодаря реализации проекта будет создано свыше 5 тысяч рабочих мест", - отметил Ефимов.
В настоящее время на участке расположены автосервисы, склады, строения, не использующиеся по прямому назначению. Сама бывшая промзона вплотную примыкает к станции МЦД-3 "Малино".
"Планируется возведение 168 тысяч квадратных метров жилья, а также около 195 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая детский сад для 200 воспитанников, школу для 400 учеников, центр развития детского творчества", - сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман
.
Ефимов: по результатам аукционов определены инвесторы 15 проектов КРТ
Также, по информации министра, в бывшей промзоне будет построен торгово-развлекательный центр с бассейном и залом для экстремальных видов спорта в составе физкультурно-оздоровительного комплекса.
В настоящее время по поручению мэра Москвы Сергея Собянина
в столице реализуется 228 проектов программы комплексного развития территорий на площади около 2,7 тысячи гектаров.