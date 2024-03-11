https://ria.ru/20240311/investor-1931825973.html

Ефимов: выбран инвестор для редевелопмента бывшей промзоны "Малино"

Ефимов: выбран инвестор для редевелопмента бывшей промзоны "Малино" - РИА Новости, 11.03.2024

Ефимов: выбран инвестор для редевелопмента бывшей промзоны "Малино"

Современный жилой квартал возведут в Зеленограде на месте бывшей промзоны "Малино" в соответствии с программой комплексного развития территорий, рассказал... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T09:05

2024-03-11T09:05

2024-03-11T09:09

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Современный жилой квартал возведут в Зеленограде на месте бывшей промзоны "Малино" в соответствии с программой комплексного развития территорий, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В качестве редевелопера в ходе процедуры торгов был определен ООО "Специализированный застройщик "ПРОКСИМА", входящее в группу компаний "Гранель"."Как единственному участнику аукциона город предложит инвестору заключить договор о реорганизации участка площадью 17,69 гектара в Зеленограде. Он сможет построить здесь почти 364 тысячи квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в редевелопмент площадки составят 30 миллиардов рублей. Благодаря реализации проекта будет создано свыше 5 тысяч рабочих мест", - отметил Ефимов.В настоящее время на участке расположены автосервисы, склады, строения, не использующиеся по прямому назначению. Сама бывшая промзона вплотную примыкает к станции МЦД-3 "Малино"."Планируется возведение 168 тысяч квадратных метров жилья, а также около 195 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая детский сад для 200 воспитанников, школу для 400 учеников, центр развития детского творчества", - сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.Также, по информации министра, в бывшей промзоне будет построен торгово-развлекательный центр с бассейном и залом для экстремальных видов спорта в составе физкультурно-оздоровительного комплекса.В настоящее время по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице реализуется 228 проектов программы комплексного развития территорий на площади около 2,7 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20240102/krt-1919032542.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владимир ефимов (правительство москвы)