Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о запрете размещения рекламы на ресурсах иноагентов - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 11.03.2024 (обновлено: 15:00 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/inoagenty-1932300949.html
Путин подписал закон о запрете размещения рекламы на ресурсах иноагентов
Путин подписал закон о запрете размещения рекламы на ресурсах иноагентов - РИА Новости, 11.03.2024
Путин подписал закон о запрете размещения рекламы на ресурсах иноагентов
Президент Владимир Путин подписал закон о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов, документ появился на сайте официального... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T14:35
2024-03-11T15:00
владимир путин
общество
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744660_0:167:3006:1858_1920x0_80_0_0_5261ef9da36851f96af5ea85617c84c5.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов, документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.Рекламировать информресурсы иноагентов также запрещается.Изменения вносятся в законы "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "О рекламе" и "О СМИ".Как сообщал глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, за нарушение запрета предусмотрен штраф:За нарушение порядка деятельности иностранного агента или учрежденного им юрлица после двукратного привлечения к административной ответственности в течение года будет грозить до двух лет лишения свободы.Авторы инициативы указали в пояснительной записке, что она направлена на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутренние дела государства.По данным спикера Госдумы Вячеслава Володина, в 2023 году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу у иноагентов, что принесло им сотни миллионов рублей.
https://ria.ru/20240229/inoagenty-1930096039.html
https://ria.ru/20240207/rusofobiya-1925780539.html
https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html
https://ria.ru/20240127/tailand-1923715504.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744660_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_878b36c28dc0feffdc589102f49e9b91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество, технологии, россия
Владимир Путин, Общество, Технологии, Россия
Путин подписал закон о запрете размещения рекламы на ресурсах иноагентов

Путин подписал закон о запрете иноагентам размещать рекламу на своих ресурсах

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов, документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.
Рекламировать информресурсы иноагентов также запрещается.
Логотип видеохостинга Youtube на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Россия зажала иноагентов в бархатные тиски
29 февраля, 08:00

Госдума приняла законопроект в конце февраля. Его авторами выступили 395 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и лидерами всех парламентских фракций, кроме "Новых людей". Совет Федерации одобрил инициативу в прошлую среду.

Изменения вносятся в законы "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "О рекламе" и "О СМИ".
Книжный магазин - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
"Нам — можно": предатели продолжают зарабатывать в России миллионы
7 февраля, 08:00
Как сообщал глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, за нарушение запрета предусмотрен штраф:
  • до 50 тысяч рублей — для физлиц;
  • до 500 тысяч рублей — для юрлиц.
За нарушение порядка деятельности иностранного агента или учрежденного им юрлица после двукратного привлечения к административной ответственности в течение года будет грозить до двух лет лишения свободы.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
У предателей будут конфисковывать имущество и не только
15 февраля, 08:00
Авторы инициативы указали в пояснительной записке, что она направлена на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутренние дела государства.
По данным спикера Госдумы Вячеслава Володина, в 2023 году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу у иноагентов, что принесло им сотни миллионов рублей.
Максим Галкин*, Светлана Лобода* и Лева Би-2* - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Таиланд солидарен с Россией: иноагентам запретили выступать
27 января, 08:00
 
Владимир ПутинОбществоТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала