https://ria.ru/20240311/inoagenty-1932300949.html
Путин подписал закон о запрете размещения рекламы на ресурсах иноагентов
Путин подписал закон о запрете размещения рекламы на ресурсах иноагентов - РИА Новости, 11.03.2024
Путин подписал закон о запрете размещения рекламы на ресурсах иноагентов
Президент Владимир Путин подписал закон о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов, документ появился на сайте официального... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T14:35
2024-03-11T14:35
2024-03-11T15:00
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов, документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.Рекламировать информресурсы иноагентов также запрещается.Изменения вносятся в законы "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "О рекламе" и "О СМИ".Как сообщал глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, за нарушение запрета предусмотрен штраф:За нарушение порядка деятельности иностранного агента или учрежденного им юрлица после двукратного привлечения к административной ответственности в течение года будет грозить до двух лет лишения свободы.Авторы инициативы указали в пояснительной записке, что она направлена на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутренние дела государства.По данным спикера Госдумы Вячеслава Володина, в 2023 году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу у иноагентов, что принесло им сотни миллионов рублей.
https://ria.ru/20240229/inoagenty-1930096039.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, общество, технологии, россия
Владимир Путин, Общество, Технологии, Россия
Путин подписал закон о запрете размещения рекламы на ресурсах иноагентов
Путин подписал закон о запрете иноагентам размещать рекламу на своих ресурсах
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости.
Президент Владимир Путин подписал закон о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов, документ
появился на сайте официального опубликования правовых актов.
Рекламировать информресурсы иноагентов также запрещается.
Россия зажала иноагентов в бархатные тиски
Госдума приняла законопроект в конце февраля. Его авторами выступили 395 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и лидерами всех парламентских фракций, кроме "Новых людей". Совет Федерации одобрил инициативу в прошлую среду.
Изменения вносятся в законы "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "О рекламе" и "О СМИ".
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Как сообщал глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, за нарушение запрета предусмотрен штраф:
- до 50 тысяч рублей — для физлиц;
- до 500 тысяч рублей — для юрлиц.
За нарушение порядка деятельности иностранного агента или учрежденного им юрлица после двукратного привлечения к административной ответственности в течение года будет грозить до двух лет лишения свободы.
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Авторы инициативы указали в пояснительной записке, что она направлена на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутренние дела государства.
По данным спикера Госдумы Вячеслава Володина
, в 2023 году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу у иноагентов, что принесло им сотни миллионов рублей.
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