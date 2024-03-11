https://ria.ru/20240311/inoagenty-1932300949.html

Путин подписал закон о запрете размещения рекламы на ресурсах иноагентов

Путин подписал закон о запрете размещения рекламы на ресурсах иноагентов - РИА Новости, 11.03.2024

Путин подписал закон о запрете размещения рекламы на ресурсах иноагентов

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов, документ появился на сайте официального... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T14:35

2024-03-11T14:35

2024-03-11T15:00

владимир путин

общество

технологии

россия

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов, документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.Рекламировать информресурсы иноагентов также запрещается.Изменения вносятся в законы "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "О рекламе" и "О СМИ".Как сообщал глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, за нарушение запрета предусмотрен штраф:За нарушение порядка деятельности иностранного агента или учрежденного им юрлица после двукратного привлечения к административной ответственности в течение года будет грозить до двух лет лишения свободы.Авторы инициативы указали в пояснительной записке, что она направлена на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутренние дела государства.По данным спикера Госдумы Вячеслава Володина, в 2023 году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу у иноагентов, что принесло им сотни миллионов рублей.

https://ria.ru/20240229/inoagenty-1930096039.html

https://ria.ru/20240207/rusofobiya-1925780539.html

https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, общество, технологии, россия