https://ria.ru/20240311/informsistema-1932371358.html

Малков: рязанские медучреждения переходят на единую информационную систему

Малков: рязанские медучреждения переходят на единую информационную систему - РИА Новости, 11.03.2024

Малков: рязанские медучреждения переходят на единую информационную систему

Медицинские учреждения Рязанской области подключены к единой информационной системе (ЕИС), что существенно повысит возможности своевременного оказания помощи... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T19:54

2024-03-11T19:54

2024-03-11T19:54

рязанская область

рязанская область

павел малков

михаил мурашко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932369470_0:59:1200:735_1920x0_80_0_0_a22cfd97231ace6eebd6b9bca58081b1.jpg

РЯЗАНЬ, 11 мар — РИА Новости. Медицинские учреждения Рязанской области подключены к единой информационной системе (ЕИС), что существенно повысит возможности своевременного оказания помощи гражданам, сообщил журналистам губернатор Павел Малков. В понедельник регион посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Вместе с главой региона они осмотрели отреставрированное здание поликлиники №14, посетили перинатальный центр, больницу скорой медицинской помощи и провели встречу со студентами Рязанского медицинского колледжа. В поликлинике, в частности, Михаилу Мурашко продемонстрировали возможности внедренной информационной системы, которая позволяет отслеживать состояние здоровья пациентов. "Год назад мы начали масштабную цифровизацию. Сейчас абсолютно все медицинские учреждения подключены к единой системе: переходим на единую карту, единое хранилище изображений, единую лабораторную информационную систему. Понятно, что всё это очень существенно повышает возможности в плане диагностики, в плане своевременности оказания медицинской помощи", - сообщил Павел Малков. Как отметил министр здравоохранения РФ, ЕИС изменила функциональность работы с медицинской документацией. "Я очень рад, что сегодня и медицинский колледж, и вуз уже имеют возможность обучаться в этой информационной системе для того, чтобы, приходя на рабочее место, уже полностью соответствовать требованиям, предъявляемым медицинской организацией к персоналу", - подчеркнул Михаил Мурашко.

https://ria.ru/20240215/medoborudovanie-1927637389.html

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

рязанская область, павел малков, михаил мурашко