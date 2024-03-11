https://ria.ru/20240311/gumpomosch-1932374519.html

Байден запросил более десяти миллиардов долларов на гуманитарную помощь

Байден запросил более десяти миллиардов долларов на гуманитарную помощь - РИА Новости, 11.03.2024

Байден запросил более десяти миллиардов долларов на гуманитарную помощь

Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у конгресса порядка 10,3 миллиарда долларов на выделение гуманитарной помощи пострадавшим от... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T20:17

2024-03-11T20:17

2024-03-11T20:29

в мире

украина

сша

джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у конгресса порядка 10,3 миллиарда долларов на выделение гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженных конфликтов жителям Украины, сектора Газа и других регионов, говорится в проекте бюджета, который обнародовал в понедельник Белый дом.Согласно документу, запрошенные ассигнования предназначены для оказания "жизненно важной помощи миллионам людей, которые пострадали или были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликтов, таких как конфликты на Украине, в секторе Газа и Судане"."Это позволит госдепартаменту и Агентству по международному развитию бороться с человеческими страданиями и перемещением людей, которые усугубляются многосезонными засухами и климатическими катастрофами, недоеданием и отсутствием продовольственной безопасности в мире", - указали в Белом доме.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году