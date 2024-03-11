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Байден запросил более десяти миллиардов долларов на гуманитарную помощь
Байден запросил более десяти миллиардов долларов на гуманитарную помощь - РИА Новости, 11.03.2024
Байден запросил более десяти миллиардов долларов на гуманитарную помощь
Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у конгресса порядка 10,3 миллиарда долларов на выделение гуманитарной помощи пострадавшим от... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T20:17
2024-03-11T20:17
2024-03-11T20:29
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у конгресса порядка 10,3 миллиарда долларов на выделение гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженных конфликтов жителям Украины, сектора Газа и других регионов, говорится в проекте бюджета, который обнародовал в понедельник Белый дом.Согласно документу, запрошенные ассигнования предназначены для оказания "жизненно важной помощи миллионам людей, которые пострадали или были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликтов, таких как конфликты на Украине, в секторе Газа и Судане"."Это позволит госдепартаменту и Агентству по международному развитию бороться с человеческими страданиями и перемещением людей, которые усугубляются многосезонными засухами и климатическими катастрофами, недоеданием и отсутствием продовольственной безопасности в мире", - указали в Белом доме.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Украина, США, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден запросил более десяти миллиардов долларов на гуманитарную помощь
Байден запросил $10,3 миллиарда на гумпомощь Украине, Газе и другим регионам