Рейтинг@Mail.ru
Байден запросил более десяти миллиардов долларов на гуманитарную помощь - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 11.03.2024 (обновлено: 20:29 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/gumpomosch-1932374519.html
Байден запросил более десяти миллиардов долларов на гуманитарную помощь
Байден запросил более десяти миллиардов долларов на гуманитарную помощь - РИА Новости, 11.03.2024
Байден запросил более десяти миллиардов долларов на гуманитарную помощь
Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у конгресса порядка 10,3 миллиарда долларов на выделение гуманитарной помощи пострадавшим от... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T20:17
2024-03-11T20:29
в мире
украина
сша
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917544453_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0874fa9e7e7e95046d21d16bc82acd2d.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у конгресса порядка 10,3 миллиарда долларов на выделение гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженных конфликтов жителям Украины, сектора Газа и других регионов, говорится в проекте бюджета, который обнародовал в понедельник Белый дом.Согласно документу, запрошенные ассигнования предназначены для оказания "жизненно важной помощи миллионам людей, которые пострадали или были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликтов, таких как конфликты на Украине, в секторе Газа и Судане"."Это позволит госдепартаменту и Агентству по международному развитию бороться с человеческими страданиями и перемещением людей, которые усугубляются многосезонными засухами и климатическими катастрофами, недоеданием и отсутствием продовольственной безопасности в мире", - указали в Белом доме.
https://ria.ru/20240311/ssha-1932367774.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917544453_205:0:2872:2000_1920x0_80_0_0_2789c1678d73c742be5d5b8bee3d1d8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Украина, США, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден запросил более десяти миллиардов долларов на гуманитарную помощь

Байден запросил $10,3 миллиарда на гумпомощь Украине, Газе и другим регионам

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у конгресса порядка 10,3 миллиарда долларов на выделение гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженных конфликтов жителям Украины, сектора Газа и других регионов, говорится в проекте бюджета, который обнародовал в понедельник Белый дом.
Согласно документу, запрошенные ассигнования предназначены для оказания "жизненно важной помощи миллионам людей, которые пострадали или были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликтов, таких как конфликты на Украине, в секторе Газа и Судане".
"Это позволит госдепартаменту и Агентству по международному развитию бороться с человеческими страданиями и перемещением людей, которые усугубляются многосезонными засухами и климатическими катастрофами, недоеданием и отсутствием продовольственной безопасности в мире", - указали в Белом доме.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
США выделят 1,5 миллиарда долларов в 2025 год на "противостояние Кремлю"
19:42
 
В миреУкраинаСШАДжо БайденОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала