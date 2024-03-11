https://ria.ru/20240311/gruziya-1932233617.html

Власти Грузии призвали Украину передать обвиняемых на родине

Власти Грузии призвали Украину передать обвиняемых на родине - РИА Новости, 11.03.2024

Власти Грузии призвали Украину передать обвиняемых на родине

Власти Грузии потребовали от Украины с целью урегулирования двусторонних отношений передать всех тех лиц, которые обвиняются на родине по разным делам, занимая... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T09:38

2024-03-11T09:38

2024-03-11T09:38

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зураб адеишвили

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ТБИЛИСИ, 11 мар - РИА Новости. Власти Грузии потребовали от Украины с целью урегулирования двусторонних отношений передать всех тех лиц, которые обвиняются на родине по разным делам, занимая при этом высокопоставленные должности в украинском руководстве, сообщает пресс-служба правительства Грузии. Заявление грузинского кабмина было распространено в понедельник утром. В нем в основном была выражена обеспокоенность отношений украинских властей к Грузии. В качестве одного из примеров приводится присутствие обвиняемого на родине экс-министра юстиции Зураба Адеишвили в немецком бундестаге, где тот был в составе украинской делегации. "Выражаем надежду, что украинские власти пересмотрят решения, которые прямо противоречат духу дружбы между Грузией и Украиной, грузинским и украинским народами. Прежде всего, для урегулирования отношений властям Украины важно и необходимо передать Грузии обвиняемых, которые сейчас занимают высокие посты в украинском руководстве", - говорится в заявлении. Там перечислены действия украинского руководства, направленные в ущерб двусторонним отношениям. В заявлении сказано, что 1 марта 2022 года власти Украины отозвали из Грузии посла после того, как грузинская сторона отказалась вводить санкции против РФ и отправлять добровольцев в Украину. Третьего июля 2023 года украинские власти заставили грузинского посла покинуть Киев под ложным предлогом того, что состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили смертельно опасное. Также власти Украины выступили с рядом заявлений о Саакашвили, в которых якобы указан политический мотив его заключения. В документе отмечается, что высокие посты в правительстве Украины по-прежнему занимают люди, находящиеся в розыске или осужденные за различные преступления в Грузии, с этой точки зрения особое беспокойство вызывает присутствие Зураба Адеишвили на должности советника генерального прокурора Украины и Георгия Лорткипанидзе на должности заместителя главы Службы контрразведки Украины. "Правительству Грузии непонятно, почему украинское руководство принимает решения, которые направлены на искусственное отделение двух дружественных стран и народов друг от друга", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240309/riski-1932085745.html

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925684866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, украина, россия, михаил саакашвили, зураб адеишвили