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Премьер Грузии назначил нового советника по связям с Россией - РИА Новости, 11.03.2024
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09:27 11.03.2024 (обновлено: 10:38 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/gruziya-1932231465.html
Премьер Грузии назначил нового советника по связям с Россией
Премьер Грузии назначил нового советника по связям с Россией - РИА Новости, 11.03.2024
Премьер Грузии назначил нового советника по связям с Россией
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что назначил нового советника по связям с Россией, им стал Георгий Каджая. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T09:27
2024-03-11T10:38
в мире
россия
зураб абашидзе
грузия
ираклий кобахидзе
прага
григорий карасин
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ТБИЛИСИ, 11 мар – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что назначил нового советника по связям с Россией, им стал Георгий Каджая. Ранее должность спецпредставителя премьера по связям с РФ занимал Зураб Абашидзе, теперь он назначен советником премьера. "Должность советника премьера по вопросам с Россией назначен Георгий Каджая. Советником премьера назначен Зураб Абашидзе", - заявил премьер на брифинге. Ранее Каджая возглавлял секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ.Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси не признают суверенитет этих республик, считая их оккупированными территориями.
https://ria.ru/20240309/riski-1932085745.html
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в мире, россия, зураб абашидзе, грузия, ираклий кобахидзе, прага, григорий карасин
В мире, Россия, Зураб Абашидзе, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Прага, Григорий Карасин
Премьер Грузии назначил нового советника по связям с Россией

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назначил нового советника по связям с Россией

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ТБИЛИСИ, 11 мар – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что назначил нового советника по связям с Россией, им стал Георгий Каджая.
Ранее должность спецпредставителя премьера по связям с РФ занимал Зураб Абашидзе, теперь он назначен советником премьера.
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"Должность советника премьера по вопросам с Россией назначен Георгий Каджая. Советником премьера назначен Зураб Абашидзе", - заявил премьер на брифинге.
Ранее Каджая возглавлял секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси не признают суверенитет этих республик, считая их оккупированными территориями.
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В миреРоссияЗураб АбашидзеГрузияИраклий КобахидзеПрагаГригорий Карасин
 
 
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