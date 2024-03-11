https://ria.ru/20240311/gruziya-1932231465.html

Премьер Грузии назначил нового советника по связям с Россией

Премьер Грузии назначил нового советника по связям с Россией - РИА Новости, 11.03.2024

Премьер Грузии назначил нового советника по связям с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что назначил нового советника по связям с Россией, им стал Георгий Каджая. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T09:27

2024-03-11T09:27

2024-03-11T10:38

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 11 мар – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что назначил нового советника по связям с Россией, им стал Георгий Каджая. Ранее должность спецпредставителя премьера по связям с РФ занимал Зураб Абашидзе, теперь он назначен советником премьера. "Должность советника премьера по вопросам с Россией назначен Георгий Каджая. Советником премьера назначен Зураб Абашидзе", - заявил премьер на брифинге. Ранее Каджая возглавлял секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ.Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси не признают суверенитет этих республик, считая их оккупированными территориями.

https://ria.ru/20240309/riski-1932085745.html

https://ria.ru/20240227/vybory-1929866245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, зураб абашидзе, грузия, ираклий кобахидзе, прага, григорий карасин