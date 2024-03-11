https://ria.ru/20240311/gruziya-1932231465.html
Премьер Грузии назначил нового советника по связям с Россией
Премьер Грузии назначил нового советника по связям с Россией - РИА Новости, 11.03.2024
Премьер Грузии назначил нового советника по связям с Россией
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что назначил нового советника по связям с Россией, им стал Георгий Каджая. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T09:27
2024-03-11T09:27
2024-03-11T10:38
в мире
россия
зураб абашидзе
грузия
ираклий кобахидзе
прага
григорий карасин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780466374_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4de00e4fb65080b94a72512a4c7820c7.jpg
ТБИЛИСИ, 11 мар – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что назначил нового советника по связям с Россией, им стал Георгий Каджая. Ранее должность спецпредставителя премьера по связям с РФ занимал Зураб Абашидзе, теперь он назначен советником премьера. "Должность советника премьера по вопросам с Россией назначен Георгий Каджая. Советником премьера назначен Зураб Абашидзе", - заявил премьер на брифинге. Ранее Каджая возглавлял секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ.Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси не признают суверенитет этих республик, считая их оккупированными территориями.
https://ria.ru/20240309/riski-1932085745.html
https://ria.ru/20240227/vybory-1929866245.html
россия
грузия
прага
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780466374_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6df97111095b5ca5a4e11d5ead680da0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, зураб абашидзе, грузия, ираклий кобахидзе, прага, григорий карасин
В мире, Россия, Зураб Абашидзе, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Прага, Григорий Карасин
Премьер Грузии назначил нового советника по связям с Россией
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назначил нового советника по связям с Россией