https://ria.ru/20240311/gribok-1932341721.html
В НТИ рассказали о последствиях "грибкового кризиса", угрожающего сырам
В НТИ рассказали о последствиях "грибкового кризиса", угрожающего сырам - РИА Новости, 11.03.2024
В НТИ рассказали о последствиях "грибкового кризиса", угрожающего сырам
"Грибковый кризис" в сырах камамбер и бри может в итоге привести к возникновению новых видов сыров с белой плесенью, поскольку станет основанием для новых... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T17:28
2024-03-11T17:28
2024-03-11T18:27
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143955/84/1439558401_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16d58006f0b6931574cdb5da018be280.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. "Грибковый кризис" в сырах камамбер и бри может в итоге привести к возникновению новых видов сыров с белой плесенью, поскольку станет основанием для новых исследований, прокомментировал РИА Новости ведущий эксперт рабочей группы FoodNet (Фуднет) НТИ Алексей Кук. Существование сыров камамбер и бри подвергается разного рода рискам из-за "грибкового кризиса", сообщило издание Washington Post со ссылкой на ученых. Дело в том, что для изготовления таких сыров используется только один вид плесени: производители вынуждены его клонировать, поэтому виду недостает генетического разнообразия, а это приводит к уязвимости перед патогенами и климатическими изменениями. "В конечном итоге ситуацию можно использовать как повод для тестирования новых технологий производства сыра. Возможно, в итоге это приведет не к исчезновению существующих видов сыра с белой плесенью, а к появлению новых", - считает Кук. По его мнению, проблема не выглядит неразрешимой, вопрос лишь в стоимости и сроках этого решения; кроме того, есть смысл идти сразу по нескольким вариантам. В целом, заметил Кук, пока речь идет о дефиците плесени, но без конкретных цифр. "Неизвестно, сколько тут чисто спекулятивного дефицита, а сколько основано на реальных проблемах с размножением штамма, но в самой же статье приводятся пути решения проблемы - от повторного одомашнивания диких штаммов до генного редактирования и использования нескольких способов воспроизводства", - заметил он.
https://ria.ru/20240108/syr-1920098263.html
https://ria.ru/20230921/chernaya_plesen-1897827108.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143955/84/1439558401_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b1e120cc7360895ee40d03b9d0edb972.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
В НТИ рассказали о последствиях "грибкового кризиса", угрожающего сырам
Эксперт: "грибковый кризис" может привести к возникновению новых видов сыров
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. "Грибковый кризис" в сырах камамбер и бри может в итоге привести к возникновению новых видов сыров с белой плесенью, поскольку станет основанием для новых исследований, прокомментировал РИА Новости ведущий эксперт рабочей группы FoodNet (Фуднет) НТИ Алексей Кук.
Существование сыров камамбер и бри подвергается разного рода рискам из-за "грибкового кризиса", сообщило издание Washington Post со ссылкой на ученых. Дело в том, что для изготовления таких сыров используется только один вид плесени: производители вынуждены его клонировать, поэтому виду недостает генетического разнообразия, а это приводит к уязвимости перед патогенами и климатическими изменениями.
Диетолог объяснила, чем опасен плавленый сыр
"В конечном итоге ситуацию можно использовать как повод для тестирования новых технологий производства сыра. Возможно, в итоге это приведет не к исчезновению существующих видов сыра с белой плесенью, а к появлению новых", - считает Кук.
По его мнению, проблема не выглядит неразрешимой, вопрос лишь в стоимости и сроках этого решения; кроме того, есть смысл идти сразу по нескольким вариантам. В целом, заметил Кук, пока речь идет о дефиците плесени, но без конкретных цифр.
"Неизвестно, сколько тут чисто спекулятивного дефицита, а сколько основано на реальных проблемах с размножением штамма, но в самой же статье приводятся пути решения проблемы - от повторного одомашнивания диких штаммов до генного редактирования и использования нескольких способов воспроизводства", - заметил он.
Черная плесень в квартире: чем опасна для человека и как с ней бороться