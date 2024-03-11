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В НТИ рассказали о последствиях "грибкового кризиса", угрожающего сырам - РИА Новости, 11.03.2024
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17:28 11.03.2024 (обновлено: 18:27 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/gribok-1932341721.html
В НТИ рассказали о последствиях "грибкового кризиса", угрожающего сырам
В НТИ рассказали о последствиях "грибкового кризиса", угрожающего сырам - РИА Новости, 11.03.2024
В НТИ рассказали о последствиях "грибкового кризиса", угрожающего сырам
"Грибковый кризис" в сырах камамбер и бри может в итоге привести к возникновению новых видов сыров с белой плесенью, поскольку станет основанием для новых... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T17:28
2024-03-11T18:27
экономика
россия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. "Грибковый кризис" в сырах камамбер и бри может в итоге привести к возникновению новых видов сыров с белой плесенью, поскольку станет основанием для новых исследований, прокомментировал РИА Новости ведущий эксперт рабочей группы FoodNet (Фуднет) НТИ Алексей Кук. Существование сыров камамбер и бри подвергается разного рода рискам из-за "грибкового кризиса", сообщило издание Washington Post со ссылкой на ученых. Дело в том, что для изготовления таких сыров используется только один вид плесени: производители вынуждены его клонировать, поэтому виду недостает генетического разнообразия, а это приводит к уязвимости перед патогенами и климатическими изменениями. "В конечном итоге ситуацию можно использовать как повод для тестирования новых технологий производства сыра. Возможно, в итоге это приведет не к исчезновению существующих видов сыра с белой плесенью, а к появлению новых", - считает Кук. По его мнению, проблема не выглядит неразрешимой, вопрос лишь в стоимости и сроках этого решения; кроме того, есть смысл идти сразу по нескольким вариантам. В целом, заметил Кук, пока речь идет о дефиците плесени, но без конкретных цифр. "Неизвестно, сколько тут чисто спекулятивного дефицита, а сколько основано на реальных проблемах с размножением штамма, но в самой же статье приводятся пути решения проблемы - от повторного одомашнивания диких штаммов до генного редактирования и использования нескольких способов воспроизводства", - заметил он.
https://ria.ru/20240108/syr-1920098263.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
В НТИ рассказали о последствиях "грибкового кризиса", угрожающего сырам

Эксперт: "грибковый кризис" может привести к возникновению новых видов сыров

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкПроизводство сыра "Камамбер"
Производство сыра Камамбер - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Производство сыра "Камамбер". Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. "Грибковый кризис" в сырах камамбер и бри может в итоге привести к возникновению новых видов сыров с белой плесенью, поскольку станет основанием для новых исследований, прокомментировал РИА Новости ведущий эксперт рабочей группы FoodNet (Фуднет) НТИ Алексей Кук.
Существование сыров камамбер и бри подвергается разного рода рискам из-за "грибкового кризиса", сообщило издание Washington Post со ссылкой на ученых. Дело в том, что для изготовления таких сыров используется только один вид плесени: производители вынуждены его клонировать, поэтому виду недостает генетического разнообразия, а это приводит к уязвимости перед патогенами и климатическими изменениями.
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"В конечном итоге ситуацию можно использовать как повод для тестирования новых технологий производства сыра. Возможно, в итоге это приведет не к исчезновению существующих видов сыра с белой плесенью, а к появлению новых", - считает Кук.
По его мнению, проблема не выглядит неразрешимой, вопрос лишь в стоимости и сроках этого решения; кроме того, есть смысл идти сразу по нескольким вариантам. В целом, заметил Кук, пока речь идет о дефиците плесени, но без конкретных цифр.
"Неизвестно, сколько тут чисто спекулятивного дефицита, а сколько основано на реальных проблемах с размножением штамма, но в самой же статье приводятся пути решения проблемы - от повторного одомашнивания диких штаммов до генного редактирования и использования нескольких способов воспроизводства", - заметил он.
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