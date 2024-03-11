https://ria.ru/20240311/gotovnost-1932385308.html

Глава Башкирии рассказал о готовности артистов выступить в зоне СВО

Глава Башкирии рассказал о готовности артистов выступить в зоне СВО - РИА Новости, 11.03.2024

Глава Башкирии рассказал о готовности артистов выступить в зоне СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе пленарного заседания по видеоконференцсвязи предложил департаменту культуры Министерства обороны приглашать башкирских... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T21:48

2024-03-11T21:48

2024-03-11T21:48

специальная военная операция на украине

россия

радий хабиров

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УФА, 11 мар – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе пленарного заседания по видеоконференцсвязи предложил департаменту культуры Министерства обороны приглашать башкирских артистов для выступления перед бойцами в зоне спецоперации. На пленарном заседании культурного форума "Арт-Курултай" Хабиров рассказал про народного артиста республики Башкортостан Расула Карабулатова, который выезжал в зону спецоперации и играл на национальном музыкальном инструменте курай для ребят в блиндаже. "Вы, пожалуйста, пользуйтесь нашими возможностями. Наши ребята готовы выезжать, всем сердцем, всей душой, всей культурой поддержать", - обратился Хабиров к директору департамента культуры Министерства обороны России Артёму Горному.

https://ria.ru/20240307/pryaniki-1931788734.html

россия

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россия, радий хабиров