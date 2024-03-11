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Глава Башкирии рассказал о готовности артистов выступить в зоне СВО - РИА Новости, 11.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:48 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/gotovnost-1932385308.html
Глава Башкирии рассказал о готовности артистов выступить в зоне СВО
Глава Башкирии рассказал о готовности артистов выступить в зоне СВО - РИА Новости, 11.03.2024
Глава Башкирии рассказал о готовности артистов выступить в зоне СВО
Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе пленарного заседания по видеоконференцсвязи предложил департаменту культуры Министерства обороны приглашать башкирских... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T21:48
2024-03-11T21:48
специальная военная операция на украине
россия
радий хабиров
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УФА, 11 мар – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе пленарного заседания по видеоконференцсвязи предложил департаменту культуры Министерства обороны приглашать башкирских артистов для выступления перед бойцами в зоне спецоперации. На пленарном заседании культурного форума "Арт-Курултай" Хабиров рассказал про народного артиста республики Башкортостан Расула Карабулатова, который выезжал в зону спецоперации и играл на национальном музыкальном инструменте курай для ребят в блиндаже. "Вы, пожалуйста, пользуйтесь нашими возможностями. Наши ребята готовы выезжать, всем сердцем, всей душой, всей культурой поддержать", - обратился Хабиров к директору департамента культуры Министерства обороны России Артёму Горному.
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россия, радий хабиров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Радий Хабиров
Глава Башкирии рассказал о готовности артистов выступить в зоне СВО

Хабиров: башкирские артисты готовы выступить для бойцов в зоне СВО

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Башкирии Радий Хабиров
Глава Башкирии Радий Хабиров
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Башкирии Радий Хабиров . Архивное фото
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УФА, 11 мар – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе пленарного заседания по видеоконференцсвязи предложил департаменту культуры Министерства обороны приглашать башкирских артистов для выступления перед бойцами в зоне спецоперации.
На пленарном заседании культурного форума "Арт-Курултай" Хабиров рассказал про народного артиста республики Башкортостан Расула Карабулатова, который выезжал в зону спецоперации и играл на национальном музыкальном инструменте курай для ребят в блиндаже.
«
"Вы, пожалуйста, пользуйтесь нашими возможностями. Наши ребята готовы выезжать, всем сердцем, всей душой, всей культурой поддержать", - обратился Хабиров к директору департамента культуры Министерства обороны России Артёму Горному.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРадий Хабиров
 
 
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