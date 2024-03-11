https://ria.ru/20240311/gosizmena-1932340125.html
Жителя Ивановской области арестовали за госизмену
Жителя Ивановской области арестовали за госизмену - РИА Новости, 11.03.2024
Жителя Ивановской области арестовали за госизмену
Жителя Ивановской области подозревают в оказании финансовой помощи украинской националистической организации - возбуждено дело о государственной измене, суд... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T17:20
2024-03-11T17:20
2024-03-11T17:20
специальная военная операция на украине
ивановская область
россия
иваново
происшествия
вооруженные силы украины
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РЯЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости. Жителя Ивановской области подозревают в оказании финансовой помощи украинской националистической организации - возбуждено дело о государственной измене, суд заключил фигуранта под стражу, сообщает в понедельник УФСБ по региону. "Следственным подразделением УФСБ России по Ивановской области по оперативным материалам военной контрразведки и УМВД России по Ивановской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин РФ 1993 года рождения", - говорится в релизе. Как выяснила спецслужбы, 31-летний мужчина переводил криптовалюту некоей украинской националистической организации, признанной ВС РФ террористической. Члены этой организации "в составе ВСУ принимают участие в противостоянии Вооруженным силам и Войскам национальной гвардии России". В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене. Октябрьский районный суд города Иваново 5 марта (ранее об этом не сообщалось) отправил мужчину в СИЗО на два месяца.
https://ria.ru/20240306/gosizmena-1931426909.html
https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, россия, иваново, происшествия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Ивановская область, Россия, Иваново, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Украина
Жителя Ивановской области арестовали за госизмену
Жителя Ивановской области арестовали за перевод криптовалюты в пользу ВСУ