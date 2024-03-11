https://ria.ru/20240311/gosizmena-1932340125.html

Жителя Ивановской области арестовали за госизмену

Жителя Ивановской области арестовали за госизмену - РИА Новости, 11.03.2024

Жителя Ивановской области арестовали за госизмену

Жителя Ивановской области подозревают в оказании финансовой помощи украинской националистической организации - возбуждено дело о государственной измене, суд... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T17:20

2024-03-11T17:20

2024-03-11T17:20

специальная военная операция на украине

ивановская область

россия

иваново

происшествия

вооруженные силы украины

украина

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РЯЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости. Жителя Ивановской области подозревают в оказании финансовой помощи украинской националистической организации - возбуждено дело о государственной измене, суд заключил фигуранта под стражу, сообщает в понедельник УФСБ по региону. "Следственным подразделением УФСБ России по Ивановской области по оперативным материалам военной контрразведки и УМВД России по Ивановской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин РФ 1993 года рождения", - говорится в релизе. Как выяснила спецслужбы, 31-летний мужчина переводил криптовалюту некоей украинской националистической организации, признанной ВС РФ террористической. Члены этой организации "в составе ВСУ принимают участие в противостоянии Вооруженным силам и Войскам национальной гвардии России". В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене. Октябрьский районный суд города Иваново 5 марта (ранее об этом не сообщалось) отправил мужчину в СИЗО на два месяца.

https://ria.ru/20240306/gosizmena-1931426909.html

https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010796.html

ивановская область

россия

иваново

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ивановская область, россия, иваново, происшествия, вооруженные силы украины, украина