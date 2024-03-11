https://ria.ru/20240311/gosizmena-1932258468.html

Жителя Хабаровска задержали за вербовку в ряды террористической организации

Жителя Хабаровска задержали за вербовку в ряды террористической организации - РИА Новости, 11.03.2024

Жителя Хабаровска задержали за вербовку в ряды террористической организации

Житель Хабаровска задержан за вербовку военнослужащих Хабаровского гарнизона в запрещенный за терроризм "Легион "Свободы России"*, сообщает в понедельник... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T11:38

2024-03-11T11:38

2024-03-11T11:38

специальная военная операция на украине

россия

хабаровск

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

вооруженные силы украины

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ХАБАРОВСК, 11 мар - РИА Новости. Житель Хабаровска задержан за вербовку военнослужащих Хабаровского гарнизона в запрещенный за терроризм "Легион "Свободы России"*, сообщает в понедельник краевое управление ФСБ. "Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, подозреваемого по статье 275 УК России ("Государственная измена"). <...> 39-летний житель Хабаровска склонял военнослужащих Хабаровского гарнизона к выезду на территорию Украины для принятия участия в боевых действиях против ВС России в составе украинского военизированного объединения "Легион "Свободы России"*, - говорится в релизе. Год назад Верховный суд РФ признал "Легион "Свобода России"* террористической организацией и запретил в ее в России. По оценке прокуратуры, "Легион"* создан на Украине "с целью подрыва основ конституционного строя России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов". Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что следствие возбудило в отношении участников и сторонников "Легиона"* в России как минимум 20 уголовных дел по статьям 205.2, 208, 281, 275 и 275.1 УК РФ: это госизмена, конфиденциальное сотрудничество с зарубежным государством, призывы к терроризму и так далее.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240306/gosizmena-1931426909.html

https://ria.ru/20231230/terrorizm-1919131476.html

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хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, хабаровск, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, вооруженные силы украины