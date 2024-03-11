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Жителя Хабаровска задержали за вербовку в ряды террористической организации - РИА Новости, 11.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:38 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/gosizmena-1932258468.html
Жителя Хабаровска задержали за вербовку в ряды террористической организации
Жителя Хабаровска задержали за вербовку в ряды террористической организации - РИА Новости, 11.03.2024
Жителя Хабаровска задержали за вербовку в ряды террористической организации
Житель Хабаровска задержан за вербовку военнослужащих Хабаровского гарнизона в запрещенный за терроризм "Легион "Свободы России"*, сообщает в понедельник... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T11:38
2024-03-11T11:38
специальная военная операция на украине
россия
хабаровск
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
вооруженные силы украины
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ХАБАРОВСК, 11 мар - РИА Новости. Житель Хабаровска задержан за вербовку военнослужащих Хабаровского гарнизона в запрещенный за терроризм "Легион "Свободы России"*, сообщает в понедельник краевое управление ФСБ. "Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, подозреваемого по статье 275 УК России ("Государственная измена"). &lt;...&gt; 39-летний житель Хабаровска склонял военнослужащих Хабаровского гарнизона к выезду на территорию Украины для принятия участия в боевых действиях против ВС России в составе украинского военизированного объединения "Легион "Свободы России"*, - говорится в релизе. Год назад Верховный суд РФ признал "Легион "Свобода России"* террористической организацией и запретил в ее в России. По оценке прокуратуры, "Легион"* создан на Украине "с целью подрыва основ конституционного строя России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов". Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что следствие возбудило в отношении участников и сторонников "Легиона"* в России как минимум 20 уголовных дел по статьям 205.2, 208, 281, 275 и 275.1 УК РФ: это госизмена, конфиденциальное сотрудничество с зарубежным государством, призывы к терроризму и так далее.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240306/gosizmena-1931426909.html
https://ria.ru/20231230/terrorizm-1919131476.html
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россия, хабаровск, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Хабаровск, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Вооруженные силы Украины
Жителя Хабаровска задержали за вербовку в ряды террористической организации

ФСБ возбудила дело о госизмене против жителя Хабаровского края

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 11 мар - РИА Новости. Житель Хабаровска задержан за вербовку военнослужащих Хабаровского гарнизона в запрещенный за терроризм "Легион "Свободы России"*, сообщает в понедельник краевое управление ФСБ.
"Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, подозреваемого по статье 275 УК России ("Государственная измена"). <...> 39-летний житель Хабаровска склонял военнослужащих Хабаровского гарнизона к выезду на территорию Украины для принятия участия в боевых действиях против ВС России в составе украинского военизированного объединения "Легион "Свободы России"*, - говорится в релизе.
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Год назад Верховный суд РФ признал "Легион "Свобода России"* террористической организацией и запретил в ее в России. По оценке прокуратуры, "Легион"* создан на Украине "с целью подрыва основ конституционного строя России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов".
Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что следствие возбудило в отношении участников и сторонников "Легиона"* в России как минимум 20 уголовных дел по статьям 205.2, 208, 281, 275 и 275.1 УК РФ: это госизмена, конфиденциальное сотрудничество с зарубежным государством, призывы к терроризму и так далее.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХабаровскПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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