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ВСУ обстреляли центр Горловки натовскими снарядами
ВСУ обстреляли центр Горловки натовскими снарядами - РИА Новости, 11.03.2024
ВСУ обстреляли центр Горловки натовскими снарядами
Украинские войска в понедельник утром обстреляли Центрально-Городской район Горловки, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T09:38
2024-03-11T09:38
2024-03-11T09:38
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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стирол
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происшествия
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ДОНЕЦК, 11 мар – РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром обстреляли Центрально-Городской район Горловки, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:40 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в 3.00 было выпущено два снаряда такого же калибра по Петровскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240310/zakharova-1932171955.html
https://ria.ru/20240310/mask-1932146113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, стирол, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол, НАТО, Происшествия
ВСУ обстреляли центр Горловки натовскими снарядами
ВСУ выпустили три натовских снаряда по центру Горловки