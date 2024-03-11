https://ria.ru/20240311/golosovanie-1932357360.html

В Подмосковье оборудовали более 400 мобильных пунктов для голосования

В Подмосковье оборудовали более 400 мобильных пунктов для голосования - РИА Новости, 11.03.2024

В Подмосковье оборудовали более 400 мобильных пунктов для голосования

Для проведения выборов Президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта, в Московской области подготовили 409 передвижных пунктов для голосования. Об этом... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T18:31

2024-03-11T18:31

2024-03-11T18:31

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Для проведения выборов Президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта, в Московской области подготовили 409 передвижных пунктов для голосования. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на председателя ТИК города Чехова Ольгу Щукину.285 автобусов предназначены для отдаленных районов, с которыми затруднено транспортное сообщение. Еще 124 автобуса оборудовали на случай возникновения нештатной ситуации."У нас 146 населенных пунктов, где компактно проживают жители, и транспортное сообщение затруднено. Для того чтобы каждый избиратель имел возможность проголосовать, у нас предусмотрено голосование в мобильных пунктах", – отметила Щукина.Она добавила, что передвижные избирательные участки оснащены переносными ящиками, плакатами, памятками и бюллетенями.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

московская область (подмосковье)