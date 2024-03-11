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В Подмосковье оборудовали более 400 мобильных пунктов для голосования
В Подмосковье оборудовали более 400 мобильных пунктов для голосования - РИА Новости, 11.03.2024
В Подмосковье оборудовали более 400 мобильных пунктов для голосования
Для проведения выборов Президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта, в Московской области подготовили 409 передвижных пунктов для голосования. Об этом... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T18:31
2024-03-11T18:31
2024-03-11T18:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Для проведения выборов Президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта, в Московской области подготовили 409 передвижных пунктов для голосования. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на председателя ТИК города Чехова Ольгу Щукину.285 автобусов предназначены для отдаленных районов, с которыми затруднено транспортное сообщение. Еще 124 автобуса оборудовали на случай возникновения нештатной ситуации."У нас 146 населенных пунктов, где компактно проживают жители, и транспортное сообщение затруднено. Для того чтобы каждый избиратель имел возможность проголосовать, у нас предусмотрено голосование в мобильных пунктах", – отметила Щукина.Она добавила, что передвижные избирательные участки оснащены переносными ящиками, плакатами, памятками и бюллетенями.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)