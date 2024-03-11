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Мишустин рассказал о ходе выполнения социальной газификации - РИА Новости, 11.03.2024
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15:43 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/gazifikatsiya-1932318672.html
Мишустин рассказал о ходе выполнения социальной газификации
Мишустин рассказал о ходе выполнения социальной газификации - РИА Новости, 11.03.2024
Мишустин рассказал о ходе выполнения социальной газификации
Число договоров на бесплатное подведение магистралей к участкам в рамках программы социальной газификации в России превысило 1,1 миллиона, 900 тысяч из них уже... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T15:43
2024-03-11T15:43
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Число договоров на бесплатное подведение магистралей к участкам в рамках программы социальной газификации в России превысило 1,1 миллиона, 900 тысяч из них уже полностью выполнены, а число желающих получить эту услугу постоянно растет, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Активно идет реализация программы социальной газификации, которая была запущена по поручению президента. Общее количество заключенных договоров на бесплатное подведение магистралей к участкам превысило 1 миллион 100 тысяч, из них 900 тысяч уже полностью выполнены", - сказал Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами. По его словам, в тех поселках, где существует техническая возможность проведения коммуникаций, за получением такой услуги обратились свыше 90% владельцев жилья. "Число желающих постоянно растет, что говорит о крайне высокой востребованности программы практически по всей стране. Благодаря ей более полумиллиона частных домов были подключены к газу, это означает, что там значительно выросло качество жизни людей, улучшилась и экологическая обстановка из-за отказа от печного отопления", - добавил глава кабмина.
https://ria.ru/20240229/gazifikatsiya-1930234992.html
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россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин рассказал о ходе выполнения социальной газификации

Мишустин: 900 договоров в рамках социальной газификации полностью выполнены

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМишустин
Мишустин - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Число договоров на бесплатное подведение магистралей к участкам в рамках программы социальной газификации в России превысило 1,1 миллиона, 900 тысяч из них уже полностью выполнены, а число желающих получить эту услугу постоянно растет, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Активно идет реализация программы социальной газификации, которая была запущена по поручению президента. Общее количество заключенных договоров на бесплатное подведение магистралей к участкам превысило 1 миллион 100 тысяч, из них 900 тысяч уже полностью выполнены", - сказал Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.
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По его словам, в тех поселках, где существует техническая возможность проведения коммуникаций, за получением такой услуги обратились свыше 90% владельцев жилья.
"Число желающих постоянно растет, что говорит о крайне высокой востребованности программы практически по всей стране. Благодаря ей более полумиллиона частных домов были подключены к газу, это означает, что там значительно выросло качество жизни людей, улучшилась и экологическая обстановка из-за отказа от печного отопления", - добавил глава кабмина.
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