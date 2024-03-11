Рейтинг@Mail.ru
Программа социальной газификации должна быть удобной, заявил Мишустин - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 11.03.2024 (обновлено: 16:11 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/gazifikatsiya-1932314053.html
Программа социальной газификации должна быть удобной, заявил Мишустин
Программа социальной газификации должна быть удобной, заявил Мишустин - РИА Новости, 11.03.2024
Программа социальной газификации должна быть удобной, заявил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил глав субъектов страны контролировать проведение социальной газификации и отметил, что данная программа должна быть... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T15:24
2024-03-11T16:11
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915558226_0:142:2732:1679_1920x0_80_0_0_8d97e705d79e8ed0b923880fe6014a81.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил глав субъектов страны контролировать проведение социальной газификации и отметил, что данная программа должна быть удобна для населения."Прошу глав регионов держать на особом контроле проведение социальной газификации. Все должно быть организовано максимально удобно и понятно для людей. Нужно помогать им с прохождением всех формальных процедур, оперативно реагируя на их обращения", - отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами.Он заявил, что на программу социальной газификации в РФ дополнительно направлен один миллиард рублей."Теперь дополнительно направим на эти цели один миллиард рублей, эти средства получат субъекты РФ с низкой бюджетной обеспеченностью, соответствующее распоряжение подписано", - заявил Мишустин на совещании, комментируя дополнительное финансирование программы социальной газификации.В кабмине уточнили, что средства получат 57 регионов."С их помощью участникам программы будет предоставлена субсидия на покупку оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям. Её размер составит не менее 100 тысяч рублей", - следует из распоряжения премьер-министра, опубликованного на сайте кабмина
https://ria.ru/20240229/gazifikatsiya-1930234992.html
https://ria.ru/20240311/gazifikatsiya-1932318672.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915558226_215:0:2643:1821_1920x0_80_0_0_4263cdd76548bc5d3f9e1ec4603cf63b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Программа социальной газификации должна быть удобной, заявил Мишустин

Мишустин: программа социальной газификации должна быть удобной для населения

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСотрудник "Мособлгаз" во время поверки газового оборудования
Сотрудник Мособлгаз во время поверки газового оборудования - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Сотрудник "Мособлгаз" во время поверки газового оборудования. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил глав субъектов страны контролировать проведение социальной газификации и отметил, что данная программа должна быть удобна для населения.
"Прошу глав регионов держать на особом контроле проведение социальной газификации. Все должно быть организовано максимально удобно и понятно для людей. Нужно помогать им с прохождением всех формальных процедур, оперативно реагируя на их обращения", - отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Он заявил, что на программу социальной газификации в РФ дополнительно направлен один миллиард рублей.
"Теперь дополнительно направим на эти цели один миллиард рублей, эти средства получат субъекты РФ с низкой бюджетной обеспеченностью, соответствующее распоряжение подписано", - заявил Мишустин на совещании, комментируя дополнительное финансирование программы социальной газификации.
Путин о газификации СНТ и отдаленных регионов России - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Садоводческие товарищества включат в программу социальной газификации
29 февраля, 13:55
В кабмине уточнили, что средства получат 57 регионов.
"С их помощью участникам программы будет предоставлена субсидия на покупку оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям. Её размер составит не менее 100 тысяч рублей", - следует из распоряжения премьер-министра, опубликованного на сайте кабмина
Мишустин - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Мишустин рассказал о ходе выполнения социальной газификации
15:43
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала