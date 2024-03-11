https://ria.ru/20240311/gazifikatsiya-1932314053.html
Программа социальной газификации должна быть удобной, заявил Мишустин
Программа социальной газификации должна быть удобной, заявил Мишустин - РИА Новости, 11.03.2024
Программа социальной газификации должна быть удобной, заявил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил глав субъектов страны контролировать проведение социальной газификации и отметил, что данная программа должна быть... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T15:24
2024-03-11T15:24
2024-03-11T16:11
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил глав субъектов страны контролировать проведение социальной газификации и отметил, что данная программа должна быть удобна для населения."Прошу глав регионов держать на особом контроле проведение социальной газификации. Все должно быть организовано максимально удобно и понятно для людей. Нужно помогать им с прохождением всех формальных процедур, оперативно реагируя на их обращения", - отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами.Он заявил, что на программу социальной газификации в РФ дополнительно направлен один миллиард рублей."Теперь дополнительно направим на эти цели один миллиард рублей, эти средства получат субъекты РФ с низкой бюджетной обеспеченностью, соответствующее распоряжение подписано", - заявил Мишустин на совещании, комментируя дополнительное финансирование программы социальной газификации.В кабмине уточнили, что средства получат 57 регионов."С их помощью участникам программы будет предоставлена субсидия на покупку оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям. Её размер составит не менее 100 тысяч рублей", - следует из распоряжения премьер-министра, опубликованного на сайте кабмина
https://ria.ru/20240229/gazifikatsiya-1930234992.html
https://ria.ru/20240311/gazifikatsiya-1932318672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Программа социальной газификации должна быть удобной, заявил Мишустин
Мишустин: программа социальной газификации должна быть удобной для населения
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил глав субъектов страны контролировать проведение социальной газификации и отметил, что данная программа должна быть удобна для населения.
"Прошу глав регионов держать на особом контроле проведение социальной газификации. Все должно быть организовано максимально удобно и понятно для людей. Нужно помогать им с прохождением всех формальных процедур, оперативно реагируя на их обращения", - отметил Мишустин
на совещании с вице-премьерами.
Он заявил, что на программу социальной газификации в РФ дополнительно направлен один миллиард рублей.
"Теперь дополнительно направим на эти цели один миллиард рублей, эти средства получат субъекты РФ с низкой бюджетной обеспеченностью, соответствующее распоряжение подписано", - заявил Мишустин на совещании, комментируя дополнительное финансирование программы социальной газификации.
Садоводческие товарищества включат в программу социальной газификации
В кабмине уточнили, что средства получат 57 регионов.
"С их помощью участникам программы будет предоставлена субсидия на покупку оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям. Её размер составит не менее 100 тысяч рублей", - следует из распоряжения премьер-министра, опубликованного на сайте кабмина
Мишустин рассказал о ходе выполнения социальной газификации