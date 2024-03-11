https://ria.ru/20240311/gaiti-1932354583.html
Совбез ООН призвал вооруженные банды немедленно остановить насилие в Гаити
Совбез ООН призвал вооруженные банды немедленно остановить насилие в Гаити - РИА Новости, 11.03.2024
Совбез ООН призвал вооруженные банды немедленно остановить насилие в Гаити
СБ ООН призвал банды в Гаити прекратить дестабилизирующие действия, говорится в заявлении Совбеза для прессы. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T18:22
2024-03-11T18:22
2024-03-11T18:31
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ООН, 11 мар – РИА Новости. СБ ООН призвал банды в Гаити прекратить дестабилизирующие действия, говорится в заявлении Совбеза для прессы. "Члены Совбеза призвали вооруженные банды немедленно прекратить свои дестабилизирующие действия", - сказано в заявлении. Члены СБ ООН повторили призыв привлечь к ответственности виновных в этих актах. Также в Совете безопасности призвали правительство Гаити и все соответствующие стороны в стране обеспечить безопасность сотрудников ООН и всех гражданских лиц, включая иностранных граждан. "Совбез также подтвердил необходимость достижения существенного прогресса в расследовании убийства президента Гаити Жовенеля Моиза", - отмечается в заявлении. Стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта города началась 29 февраля, в отсутствие премьер-министра Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению Анри к руководству страной и "освободить" ее. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
https://ria.ru/20240309/morpekhi-1932042726.html
https://ria.ru/20240309/gaiti-1931979883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гаити, жовенель моиз, кения, совет безопасности оон, ариэль анри, оон
В мире, Гаити, Жовенель Моиз, Кения, Совет Безопасности ООН, Ариэль Анри, ООН
Совбез ООН призвал вооруженные банды немедленно остановить насилие в Гаити
СБ ООН призвал банды немедленно прекратить дестабилизирующие действия в Гаити
ООН, 11 мар – РИА Новости. СБ ООН призвал банды в Гаити прекратить дестабилизирующие действия, говорится в заявлении Совбеза для прессы.
"Члены Совбеза призвали вооруженные банды немедленно прекратить свои дестабилизирующие действия", - сказано в заявлении.
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Члены СБ ООН повторили призыв привлечь к ответственности виновных в этих актах.
Также в Совете безопасности призвали правительство Гаити и все соответствующие стороны в стране обеспечить безопасность сотрудников ООН и всех гражданских лиц, включая иностранных граждан.
«
"Совбез также подтвердил необходимость достижения существенного прогресса в расследовании убийства президента Гаити Жовенеля Моиза
", - отмечается в заявлении.
Стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта города началась 29 февраля, в отсутствие премьер-министра Ариэля Анри
, который находился в Кении
, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению Анри к руководству страной и "освободить" ее. В стране было объявлено чрезвычайное положение.
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
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