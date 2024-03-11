https://ria.ru/20240311/gaiti-1932354583.html

Совбез ООН призвал вооруженные банды немедленно остановить насилие в Гаити

Совбез ООН призвал вооруженные банды немедленно остановить насилие в Гаити - РИА Новости, 11.03.2024

Совбез ООН призвал вооруженные банды немедленно остановить насилие в Гаити

СБ ООН призвал банды в Гаити прекратить дестабилизирующие действия, говорится в заявлении Совбеза для прессы. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T18:22

2024-03-11T18:22

2024-03-11T18:31

в мире

гаити

жовенель моиз

кения

совет безопасности оон

ариэль анри

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761114786_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_bde04a8ad1b4d6465e60834e82a05333.jpg

ООН, 11 мар – РИА Новости. СБ ООН призвал банды в Гаити прекратить дестабилизирующие действия, говорится в заявлении Совбеза для прессы. "Члены Совбеза призвали вооруженные банды немедленно прекратить свои дестабилизирующие действия", - сказано в заявлении. Члены СБ ООН повторили призыв привлечь к ответственности виновных в этих актах. Также в Совете безопасности призвали правительство Гаити и все соответствующие стороны в стране обеспечить безопасность сотрудников ООН и всех гражданских лиц, включая иностранных граждан. "Совбез также подтвердил необходимость достижения существенного прогресса в расследовании убийства президента Гаити Жовенеля Моиза", - отмечается в заявлении. Стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта города началась 29 февраля, в отсутствие премьер-министра Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению Анри к руководству страной и "освободить" ее. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.

https://ria.ru/20240309/morpekhi-1932042726.html

https://ria.ru/20240309/gaiti-1931979883.html

гаити

кения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, гаити, жовенель моиз, кения, совет безопасности оон, ариэль анри, оон