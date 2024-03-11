https://ria.ru/20240311/gaiti-1932204997.html

СМИ: послу Германии в Гаити из-за беспорядков пришлось покинуть страну

СМИ: послу Германии в Гаити из-за беспорядков пришлось покинуть страну - РИА Новости, 11.03.2024

СМИ: послу Германии в Гаити из-за беспорядков пришлось покинуть страну

Посол Германии в Гаити Петер Зауэр покинул страну и временно переехал в соседнюю Доминиканскую Республику из-за охвативших Гаити бесчинств вооруженных банд,... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T00:38

2024-03-11T00:38

2024-03-11T00:38

гаити

германия

кения

ариэль анри

жовенель моиз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931143653_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_b92cc52a9d72d1003d66510ea6e7b37e.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Посол Германии в Гаити Петер Зауэр покинул страну и временно переехал в соседнюю Доминиканскую Республику из-за охвативших Гаити бесчинств вооруженных банд, сообщило в воскресенье немецкое информационное агентство DPA. "Из-за эскалации насилия со стороны преступных группировок на Гаити посол и постоянный представитель Германии покинули карибскую страну", - сообщает DPA. Представитель МИД ФРГ заявил DPA, что дипломаты покинули Гаити "из-за очень напряженной ситуации с безопасностью", и добавил, что они пока будут работать из Доминиканской Республики. Сообщается, что вместе с послом в Доминиканскую Республику были эвакуированы еще 11 человек. Стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта города началась 29 февраля, в отсутствие премьер-министра Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению Анри к руководству страной и "освободить" ее. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.

https://ria.ru/20240309/morpekhi-1932042726.html

https://ria.ru/20240218/gaaga-1928016550.html

https://ria.ru/20240110/ekvador-1920481416.html

гаити

германия

кения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гаити, германия, кения, ариэль анри, жовенель моиз, в мире