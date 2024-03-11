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СМИ: послу Германии в Гаити из-за беспорядков пришлось покинуть страну - РИА Новости, 11.03.2024
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00:38 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/gaiti-1932204997.html
СМИ: послу Германии в Гаити из-за беспорядков пришлось покинуть страну
СМИ: послу Германии в Гаити из-за беспорядков пришлось покинуть страну - РИА Новости, 11.03.2024
СМИ: послу Германии в Гаити из-за беспорядков пришлось покинуть страну
Посол Германии в Гаити Петер Зауэр покинул страну и временно переехал в соседнюю Доминиканскую Республику из-за охвативших Гаити бесчинств вооруженных банд,... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T00:38
2024-03-11T00:38
гаити
германия
кения
ариэль анри
жовенель моиз
в мире
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Посол Германии в Гаити Петер Зауэр покинул страну и временно переехал в соседнюю Доминиканскую Республику из-за охвативших Гаити бесчинств вооруженных банд, сообщило в воскресенье немецкое информационное агентство DPA. "Из-за эскалации насилия со стороны преступных группировок на Гаити посол и постоянный представитель Германии покинули карибскую страну", - сообщает DPA. Представитель МИД ФРГ заявил DPA, что дипломаты покинули Гаити "из-за очень напряженной ситуации с безопасностью", и добавил, что они пока будут работать из Доминиканской Республики. Сообщается, что вместе с послом в Доминиканскую Республику были эвакуированы еще 11 человек. Стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта города началась 29 февраля, в отсутствие премьер-министра Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению Анри к руководству страной и "освободить" ее. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
https://ria.ru/20240309/morpekhi-1932042726.html
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гаити, германия, кения, ариэль анри, жовенель моиз, в мире
Гаити, Германия, Кения, Ариэль Анри, Жовенель Моиз, В мире
СМИ: послу Германии в Гаити из-за беспорядков пришлось покинуть страну

DPA: посол ФРГ в Гаити из-за беспорядков уехал в Доминиканскую Республику

© AP Photo / Odelyn JosephВоенные охраняют вход в международный аэропорт в Порт-о-Пренсе, Гаити
Военные охраняют вход в международный аэропорт в Порт-о-Пренсе, Гаити - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Odelyn Joseph
Военные охраняют вход в международный аэропорт в Порт-о-Пренсе, Гаити. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Посол Германии в Гаити Петер Зауэр покинул страну и временно переехал в соседнюю Доминиканскую Республику из-за охвативших Гаити бесчинств вооруженных банд, сообщило в воскресенье немецкое информационное агентство DPA.
«
"Из-за эскалации насилия со стороны преступных группировок на Гаити посол и постоянный представитель Германии покинули карибскую страну", - сообщает DPA.
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9 марта, 17:24
Представитель МИД ФРГ заявил DPA, что дипломаты покинули Гаити "из-за очень напряженной ситуации с безопасностью", и добавил, что они пока будут работать из Доминиканской Республики.
Сообщается, что вместе с послом в Доминиканскую Республику были эвакуированы еще 11 человек.
Последствия беспорядков с участием граждан Эритреи в Гааге - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
В Гааге вспыхнули беспорядки после потасовки
18 февраля, 01:32
Стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта города началась 29 февраля, в отсутствие премьер-министра Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению Анри к руководству страной и "освободить" ее. В стране было объявлено чрезвычайное положение.
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
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