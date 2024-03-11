СМИ: послу Германии в Гаити из-за беспорядков пришлось покинуть страну
DPA: посол ФРГ в Гаити из-за беспорядков уехал в Доминиканскую Республику
© AP Photo / Odelyn JosephВоенные охраняют вход в международный аэропорт в Порт-о-Пренсе, Гаити
© AP Photo / Odelyn Joseph
Военные охраняют вход в международный аэропорт в Порт-о-Пренсе, Гаити. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Посол Германии в Гаити Петер Зауэр покинул страну и временно переехал в соседнюю Доминиканскую Республику из-за охвативших Гаити бесчинств вооруженных банд, сообщило в воскресенье немецкое информационное агентство DPA.
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"Из-за эскалации насилия со стороны преступных группировок на Гаити посол и постоянный представитель Германии покинули карибскую страну", - сообщает DPA.
Представитель МИД ФРГ заявил DPA, что дипломаты покинули Гаити "из-за очень напряженной ситуации с безопасностью", и добавил, что они пока будут работать из Доминиканской Республики.
Сообщается, что вместе с послом в Доминиканскую Республику были эвакуированы еще 11 человек.
Стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта города началась 29 февраля, в отсутствие премьер-министра Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению Анри к руководству страной и "освободить" ее. В стране было объявлено чрезвычайное положение.
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.