https://ria.ru/20240311/finlyandiya-1932204262.html

В Финляндии началась забастовка профсоюзов против реформ кабмина

В Финляндии началась забастовка профсоюзов против реформ кабмина - РИА Новости, 11.03.2024

В Финляндии началась забастовка профсоюзов против реформ кабмина

Двухнедельная забастовка профсоюзов против правительственных реформ на рынке труда начинается в Финляндии в понедельник. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T00:29

2024-03-11T00:29

2024-03-11T00:29

финляндия

в мире

петтери орпо

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Двухнедельная забастовка профсоюзов против правительственных реформ на рынке труда начинается в Финляндии в понедельник. Профсоюзы выступают против реформ правительства Петтери Орпо, среди которых пенсионная реформа, выплаты по больничному листу, безработице, страховых взносов, упрощение увольнений, запрет забастовок и другие. В забастовке участвуют Центральное объединение профсоюзов, Индустриальный профсоюз, профсоюз работников автотранспорта, публичного сектора и сферы социального обеспечения, а также профсоюз электриков. Забастовки продлятся до 24 марта. В акции примут участие порядка 11 тысяч работников. Ожидается, что забастовки повлияют на грузовое движение в портах и на железных дорогах. В СМИ сообщалось о возможных перебоях с распределением топлива и наличием продуктов питания. Масштабные забастовки в Финляндии проводятся с декабря прошлого года. По оценкам крупнейшей организации работодателей "Союз деловой жизни", совокупный ущерб финской экономике, бизнесу и рабочим местам от политических забастовок против правительственных реформ уже составляет почти миллиард евро. Ранее премьер-министр Орпо провел переговоры с представителями профсоюзов и заявил, что планируемые реформы правительства необходимы и не будут отменены.

https://ria.ru/20240309/aktsiya-1932074992.html

https://ria.ru/20240224/stychki-1929294148.html

https://ria.ru/20240303/protest-1930791715.html

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финляндия, в мире, петтери орпо