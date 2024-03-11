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В Финляндии началась забастовка профсоюзов против реформ кабмина
В Финляндии началась забастовка профсоюзов против реформ кабмина - РИА Новости, 11.03.2024
В Финляндии началась забастовка профсоюзов против реформ кабмина
Двухнедельная забастовка профсоюзов против правительственных реформ на рынке труда начинается в Финляндии в понедельник. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T00:29
2024-03-11T00:29
2024-03-11T00:29
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Двухнедельная забастовка профсоюзов против правительственных реформ на рынке труда начинается в Финляндии в понедельник. Профсоюзы выступают против реформ правительства Петтери Орпо, среди которых пенсионная реформа, выплаты по больничному листу, безработице, страховых взносов, упрощение увольнений, запрет забастовок и другие. В забастовке участвуют Центральное объединение профсоюзов, Индустриальный профсоюз, профсоюз работников автотранспорта, публичного сектора и сферы социального обеспечения, а также профсоюз электриков. Забастовки продлятся до 24 марта. В акции примут участие порядка 11 тысяч работников. Ожидается, что забастовки повлияют на грузовое движение в портах и на железных дорогах. В СМИ сообщалось о возможных перебоях с распределением топлива и наличием продуктов питания. Масштабные забастовки в Финляндии проводятся с декабря прошлого года. По оценкам крупнейшей организации работодателей "Союз деловой жизни", совокупный ущерб финской экономике, бизнесу и рабочим местам от политических забастовок против правительственных реформ уже составляет почти миллиард евро. Ранее премьер-министр Орпо провел переговоры с представителями профсоюзов и заявил, что планируемые реформы правительства необходимы и не будут отменены.
https://ria.ru/20240309/aktsiya-1932074992.html
https://ria.ru/20240224/stychki-1929294148.html
https://ria.ru/20240303/protest-1930791715.html
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финляндия, в мире, петтери орпо
Финляндия, В мире, Петтери Орпо
В Финляндии началась забастовка профсоюзов против реформ кабмина
В Финляндии началась двухнедельная забастовка профсоюзов против реформ кабмина
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Двухнедельная забастовка профсоюзов против правительственных реформ на рынке труда начинается в Финляндии в понедельник.
Профсоюзы выступают против реформ правительства Петтери Орпо
, среди которых пенсионная реформа, выплаты по больничному листу, безработице, страховых взносов, упрощение увольнений, запрет забастовок и другие.
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В забастовке участвуют Центральное объединение профсоюзов, Индустриальный профсоюз, профсоюз работников автотранспорта, публичного сектора и сферы социального обеспечения, а также профсоюз электриков.
Забастовки продлятся до 24 марта. В акции примут участие порядка 11 тысяч работников. Ожидается, что забастовки повлияют на грузовое движение в портах и на железных дорогах. В СМИ сообщалось о возможных перебоях с распределением топлива и наличием продуктов питания.
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Масштабные забастовки в Финляндии проводятся с декабря прошлого года. По оценкам крупнейшей организации работодателей "Союз деловой жизни", совокупный ущерб финской экономике, бизнесу и рабочим местам от политических забастовок против правительственных реформ уже составляет почти миллиард евро.
Ранее премьер-министр Орпо провел переговоры с представителями профсоюзов и заявил, что планируемые реформы правительства необходимы и не будут отменены.
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