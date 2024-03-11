https://ria.ru/20240311/finansirovanie-1932378162.html

Губернатор: Рязанская область увеличивает финансирование здравоохранения

Губернатор: Рязанская область увеличивает финансирование здравоохранения - РИА Новости, 11.03.2024

Губернатор: Рязанская область увеличивает финансирование здравоохранения

Рязанская область благодаря национальному проекту обладает большими возможностями развития здравоохранения, регион также наращивает финансирование сферы,... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T20:39

2024-03-11T20:39

2024-03-11T20:39

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РЯЗАНЬ, 11 мар — РИА Новости. Рязанская область благодаря национальному проекту обладает большими возможностями развития здравоохранения, регион также наращивает финансирование сферы, сообщил журналистам губернатор Павел Малков. В понедельник Рязанскую область с рабочей поездкой посетил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Вместе с губернатором он осмотрел ряд учреждений первичного звена здравоохранения и клиник, где оказывают высокотехнологичную медпомощь. "В целом благодаря нацпроекту "Здравоохранение", реализуемому по поручению президента, поддержке Минздрава РФ у рязанского региона есть огромные возможности. Со своей стороны, тоже постоянно наращиванием и финансирование, и усилия в этом направлении. В бюджете текущего года уже заложили дополнительное финансирование на здравоохранение", - сообщил Малков. В ходе визита Михаил Мурашко и Павел Малков осмотрели поликлинику №14 города Рязани, где особое внимание уделили организации проведения диспансеризации и профилактических осмотров граждан. Федеральная поддержка, в том числе в рамках нацпроекта "Здравоохранение", позволила провести в учреждении капитальный ремонт, закупить современное оборудование. Глава Минздрава и губернатор посетили также больницу скорой медицинской помощи. Это многопрофильное учреждение оказывает экстренную и плановую специализированную и высокотехнологичную помощь, оснащено современным оборудованием, активно осваивает новые направления, диагностические и лечебные системы. В перинатальном центре Мурашко и Малков осмотрел кабинеты УЗИ, лаборатории, отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, пообщались с медперсоналом и пациентами. В учреждении выстроена система маршрутизации беременных и новорожденных, организована работа выездных неонатальных и акушерских бригад, закуплено современное оборудование. Мурашко по итогам осмотра медучреждений отметил позитивные изменения в здравоохранении региона. "Кардинально меняется материально-техническая база медучреждений. Недавно открылся новый онкологический центр. В ближайшие два года планируется еще 45 новых объектов ввести в эксплуатацию. Идут капитальные ремонты медучреждений, поставлено более 1400 единиц нового медоборудования, 150 единиц автотранспорта в первичное звено", - отметил министр здравоохранения РФ.

https://ria.ru/20240311/informsistema-1932371358.html

https://ria.ru/20240229/natsproekty-1930342371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

рязанская область, россия, рязань, павел малков, михаил мурашко