https://ria.ru/20240311/evrosoyuz-1932275763.html

Послы стран Европы не получали сигналы уехать из России, сообщил дипломат

Послы стран Европы не получали сигналы уехать из России, сообщил дипломат - РИА Новости, 11.03.2024

Послы стран Европы не получали сигналы уехать из России, сообщил дипломат

Послы ЕС после отказа от встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым не получали от Москвы сигналов о том, что им, возможно, придется уехать из страны, заявил... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T12:49

2024-03-11T12:49

2024-03-11T12:49

россия

евросоюз

в мире

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Послы ЕС после отказа от встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым не получали от Москвы сигналов о том, что им, возможно, придется уехать из страны, заявил посол Евросоюза в России Ролан Гаралаг. Ранее глава МИД РФ Лавров сообщил, что пригласил недавно послов Евросоюза для разговора перед выборами президента России, но те отказались за два дня до встречи. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова, комментируя отказ послов встречаться с министром, заявила, что это вызывает вопросы об их работе в России. Она сообщила, что Москва ждет ответа от европейских дипломатов о том, что они делают в России, если не хотят встречаться с Лавровым. "Нет, исходя из того, что я знаю на данный момент", - сказал дипломат в комментарии RTVI, отвечая на вопрос, есть ли сигналы о том, что послам придется уехать из России. Также Галараг сообщил, что представительство ЕС не опасается возможной высылки европейских послов из России. По словам посла, решение не идти на встречу с Лавровым было "разумно обоснованным решением". "Я могу вам сказать, что мы действовали абсолютно в соответствии с нормальной дипломатической практикой и с нормальными дипломатическими обычаями, если вы об этом спрашиваете. Также мы действовали не сами по себе. Это не была наша прихоть, не какое-то своевольное решение. Это было абсолютно здравое, разумно обоснованное решение", - сказал он. Представительство ЕС в Москве в своем комментарии после инцидента подтвердило факт получения приглашения, отказ же объяснило отсутствием повестки встречи, а также тем, что "уровень доверия (между РФ и ЕС – ред.) достаточно низок" и в ЕС "не позволят быть использованными в качестве декорации для очередного пропагандистского упражнения".

https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html

https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)