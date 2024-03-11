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Крым подготовил второй иск к Украине по энергоблокаде - РИА Новости, 11.03.2024
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08:15 11.03.2024 (обновлено: 10:16 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/energoblokade-1932224576.html
Крым подготовил второй иск к Украине по энергоблокаде
Крым подготовил второй иск к Украине по энергоблокаде - РИА Новости, 11.03.2024
Крым подготовил второй иск к Украине по энергоблокаде
Крым подготовил второй иск к Украине по энергоблокаде, сообщил глава парламента региона Владимир Константинов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T08:15
2024-03-11T10:16
украина
республика крым
россия
владимир константинов
укрэнерго
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости. Крым подготовил второй иск к Украине по энергоблокаде, сообщил глава парламента региона Владимир Константинов в своем Telegram-канале. "Общественная палата Республики Крым сформировала иск в Верховный суд РК с требованием признать за гражданами России, проживающими в Крыму, право на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие ограничения права на жизнь и здоровье в результате энергетической блокады полуострова", — написал он. По его словам, в случае удовлетворения судом исковых требований планируется взыскать с Украины в пользу крымчан более трех триллионов 448 миллиардов рублей. "Жители республики смогут обратиться в суд за компенсацией морального вреда, понесенного в результате энергоблокады, при этом факт блокады не нужно будет доказывать, поскольку он будет признан судом общеизвестным", — подчеркнул Константинов.Он добавил, что иск от общественников подадут в суд в ближайшие дни. Арбитражный суд Крыма на прошлой неделе зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона от энергоблокады в сумме более трех триллионов рублей. Иск подали к трем ответчикам: правительству страны, Минэнерго и "Укрэнерго". Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая, нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС — "Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.
https://ria.ru/20240310/vragi-1932097845.html
https://ria.ru/20240309/krym-1931979223.html
https://ria.ru/20240307/krym-1931611263.html
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украина, республика крым, россия, владимир константинов, укрэнерго, экономика
Украина, Республика Крым, Россия, Владимир Константинов, Укрэнерго, Экономика
Крым подготовил второй иск к Украине по энергоблокаде

Крым подготовил второй иск к Киеву по энергоблокаде на 3,4 триллиона рублей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости. Крым подготовил второй иск к Украине по энергоблокаде, сообщил глава парламента региона Владимир Константинов в своем Telegram-канале.
"Общественная палата Республики Крым сформировала иск в Верховный суд РК с требованием признать за гражданами России, проживающими в Крыму, право на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие ограничения права на жизнь и здоровье в результате энергетической блокады полуострова", — написал он.
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По его словам, в случае удовлетворения судом исковых требований планируется взыскать с Украины в пользу крымчан более трех триллионов 448 миллиардов рублей.
"Жители республики смогут обратиться в суд за компенсацией морального вреда, понесенного в результате энергоблокады, при этом факт блокады не нужно будет доказывать, поскольку он будет признан судом общеизвестным", — подчеркнул Константинов.
Он добавил, что иск от общественников подадут в суд в ближайшие дни.
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Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая, нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС — "Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.
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УкраинаРеспублика КрымРоссияВладимир КонстантиновУкрэнергоЭкономика
 
 
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