Крым подготовил второй иск к Украине по энергоблокаде
Крым подготовил второй иск к Киеву по энергоблокаде на 3,4 триллиона рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости. Крым подготовил второй иск к Украине по энергоблокаде, сообщил глава парламента региона Владимир Константинов в своем Telegram-канале.
"Общественная палата Республики Крым сформировала иск в Верховный суд РК с требованием признать за гражданами России, проживающими в Крыму, право на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие ограничения права на жизнь и здоровье в результате энергетической блокады полуострова", — написал он.
По его словам, в случае удовлетворения судом исковых требований планируется взыскать с Украины в пользу крымчан более трех триллионов 448 миллиардов рублей.
"Жители республики смогут обратиться в суд за компенсацией морального вреда, понесенного в результате энергоблокады, при этом факт блокады не нужно будет доказывать, поскольку он будет признан судом общеизвестным", — подчеркнул Константинов.
Он добавил, что иск от общественников подадут в суд в ближайшие дни.
Арбитражный суд Крыма на прошлой неделе зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона от энергоблокады в сумме более трех триллионов рублей. Иск подали к трем ответчикам: правительству страны, Минэнерго и "Укрэнерго".
Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая, нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС — "Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.