https://ria.ru/20240311/emma_stoun-1932215949.html
Эмма Стоун завоевала "Оскар" за фильм "Бедные-несчастные"
Эмма Стоун завоевала "Оскар" за фильм "Бедные-несчастные" - РИА Новости, 11.03.2024
Эмма Стоун завоевала "Оскар" за фильм "Бедные-несчастные"
Американская актриса Эмма Стоун удостоена "Оскара" в категории "Лучшая женская роль" за картину "Бедные-несчастные", 96-я церемония вручения награды... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T05:40
2024-03-11T05:40
2024-03-11T07:02
культура
сша
лос-анджелес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932219058_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ed7406f5482add509dc64ddc51998bd2.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Американская актриса Эмма Стоун удостоена "Оскара" в категории "Лучшая женская роль" за картину "Бедные-несчастные", 96-я церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Лос-Анджелесе и транслируется в прямом эфире на телеканале ABC. На "Оскар" в этой категории также претендовали Лили Глэдстоун ("Убийцы цветочной луны"), Аннетт Бенинг за картину "Дайана Найэд", Кэри Маллиган ("Маэстро") и Сандра Хюллер ("Анатомия падения"). Для Эммы Стоун это второй "Оскар" в карьере. Ранее "Оскаром" за "Лучшую женскую роль второго плана" киноакадемики отметили Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные").
https://ria.ru/20240311/oskar-1932215589.html
https://ria.ru/20240108/kalkin-1920113987.html
сша
лос-анджелес
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932219058_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_a9205d2d4d4b8d0f5889ae261416991b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, лос-анджелес
Культура, США, Лос-Анджелес
Эмма Стоун завоевала "Оскар" за фильм "Бедные-несчастные"
Стоун завоевала "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" за "Бедных-несчастных"