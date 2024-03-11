https://ria.ru/20240311/emma_stoun-1932215949.html

Эмма Стоун завоевала "Оскар" за фильм "Бедные-несчастные"

Эмма Стоун завоевала "Оскар" за фильм "Бедные-несчастные" - РИА Новости, 11.03.2024

Эмма Стоун завоевала "Оскар" за фильм "Бедные-несчастные"

Американская актриса Эмма Стоун удостоена "Оскара" в категории "Лучшая женская роль" за картину "Бедные-несчастные", 96-я церемония вручения награды... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T05:40

2024-03-11T05:40

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Американская актриса Эмма Стоун удостоена "Оскара" в категории "Лучшая женская роль" за картину "Бедные-несчастные", 96-я церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Лос-Анджелесе и транслируется в прямом эфире на телеканале ABC. На "Оскар" в этой категории также претендовали Лили Глэдстоун ("Убийцы цветочной луны"), Аннетт Бенинг за картину "Дайана Найэд", Кэри Маллиган ("Маэстро") и Сандра Хюллер ("Анатомия падения"). Для Эммы Стоун это второй "Оскар" в карьере. Ранее "Оскаром" за "Лучшую женскую роль второго плана" киноакадемики отметили Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные").

https://ria.ru/20240311/oskar-1932215589.html

https://ria.ru/20240108/kalkin-1920113987.html

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