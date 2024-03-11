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Эмма Стоун завоевала "Оскар" за фильм "Бедные-несчастные" - РИА Новости, 11.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
05:40 11.03.2024 (обновлено: 07:02 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/emma_stoun-1932215949.html
Эмма Стоун завоевала "Оскар" за фильм "Бедные-несчастные"
Эмма Стоун завоевала "Оскар" за фильм "Бедные-несчастные" - РИА Новости, 11.03.2024
Эмма Стоун завоевала "Оскар" за фильм "Бедные-несчастные"
Американская актриса Эмма Стоун удостоена "Оскара" в категории "Лучшая женская роль" за картину "Бедные-несчастные", 96-я церемония вручения награды... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T05:40
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культура
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Американская актриса Эмма Стоун удостоена "Оскара" в категории "Лучшая женская роль" за картину "Бедные-несчастные", 96-я церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Лос-Анджелесе и транслируется в прямом эфире на телеканале ABC. На "Оскар" в этой категории также претендовали Лили Глэдстоун ("Убийцы цветочной луны"), Аннетт Бенинг за картину "Дайана Найэд", Кэри Маллиган ("Маэстро") и Сандра Хюллер ("Анатомия падения"). Для Эммы Стоун это второй "Оскар" в карьере. Ранее "Оскаром" за "Лучшую женскую роль второго плана" киноакадемики отметили Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные").
https://ria.ru/20240311/oskar-1932215589.html
https://ria.ru/20240108/kalkin-1920113987.html
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сша, лос-анджелес
Культура, США, Лос-Анджелес
Эмма Стоун завоевала "Оскар" за фильм "Бедные-несчастные"

Стоун завоевала "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" за "Бедных-несчастных"

© AP Photo / Jordan StraussАктриса Эмма Стоун на церемонии вручения премии "Оскар"
Актриса Эмма Стоун на церемонии вручения премии Оскар - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Jordan Strauss
Актриса Эмма Стоун на церемонии вручения премии "Оскар"
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Американская актриса Эмма Стоун удостоена "Оскара" в категории "Лучшая женская роль" за картину "Бедные-несчастные", 96-я церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Лос-Анджелесе и транслируется в прямом эфире на телеканале ABC.
На "Оскар" в этой категории также претендовали Лили Глэдстоун ("Убийцы цветочной луны"), Аннетт Бенинг за картину "Дайана Найэд", Кэри Маллиган ("Маэстро") и Сандра Хюллер ("Анатомия падения").
Кадр из трейлера к фильму Оппенгеймер
Назван победитель премии "Оскар" в категории "Лучший фильм года"
05:29
Для Эммы Стоун это второй "Оскар" в карьере.
Ранее "Оскаром" за "Лучшую женскую роль второго плана" киноакадемики отметили Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные").
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КультураСШАЛос-Анджелес
 
 
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