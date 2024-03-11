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Прогнозы о крахе российской экономики не оправдались, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2024
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18:38 11.03.2024 (обновлено: 18:47 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/ekonomika-1932357686.html
Прогнозы о крахе российской экономики не оправдались, пишут СМИ
Прогнозы о крахе российской экономики не оправдались, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2024
Прогнозы о крахе российской экономики не оправдались, пишут СМИ
Российская экономика, несмотря на прогнозы о финансовом крахе, сделанные в 2022 году, продолжает бросать вызовы горе-предсказателям, пишет журнал Economist. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T18:38
2024-03-11T18:47
экономика
россия
андрей белоусов
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российская экономика, несмотря на прогнозы о финансовом крахе, сделанные в 2022 году, продолжает бросать вызовы горе-предсказателям, пишет журнал Economist. "За 2 года... российская экономика не раз бросала вызов горе-прорицателям. Финансовый крах, широко предсказанный весной 2022 года, так и не наступил", - говорится в публикации журнала. Журнал отмечает и влияние от введенной в РФ меры по обязательной продаже валютной выручки для экспортеров. Кроме того, как полагает издание, Россия все еще движется к "мягкой посадке", при которой инфляция замедляется, не разрушая экономику. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в конце января сообщил, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года. В правительстве положительно оценили эффективность данной меры, которая сейчас действует до 30 апреля текущего года. Минфин РФ со своей стороны сообщил, что считает обоснованным ее продление. Несколько другая позиция у ЦБ - глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что не видит весомых оснований для продления этой меры. Инфляция в России, согласно данным Росстата, в 2023 году составила 7,42%. По итогам года инфляция оказалась несколько лучше ожиданий Минэкономразвития в 7,5% и вписалась в прогнозный коридор ЦБ в 7-7,5%. Кроме того, согласно данным статведомства, ВВП России в 2023 году, по первой оценке, вырос на 3,6%. Значение практически совпало с оценками Минэкономразвития.
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экономика, россия, андрей белоусов, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Андрей Белоусов, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Прогнозы о крахе российской экономики не оправдались, пишут СМИ

Economist: финансовый крах, предсказанный России в 2022 году, так и не наступил

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУчастники Петербургского международного экономического форума
Участники Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российская экономика, несмотря на прогнозы о финансовом крахе, сделанные в 2022 году, продолжает бросать вызовы горе-предсказателям, пишет журнал Economist.
"За 2 года... российская экономика не раз бросала вызов горе-прорицателям. Финансовый крах, широко предсказанный весной 2022 года, так и не наступил", - говорится в публикации журнала.
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Журнал отмечает и влияние от введенной в РФ меры по обязательной продаже валютной выручки для экспортеров. Кроме того, как полагает издание, Россия все еще движется к "мягкой посадке", при которой инфляция замедляется, не разрушая экономику.
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в конце января сообщил, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года. В правительстве положительно оценили эффективность данной меры, которая сейчас действует до 30 апреля текущего года. Минфин РФ со своей стороны сообщил, что считает обоснованным ее продление. Несколько другая позиция у ЦБ - глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что не видит весомых оснований для продления этой меры.
Инфляция в России, согласно данным Росстата, в 2023 году составила 7,42%. По итогам года инфляция оказалась несколько лучше ожиданий Минэкономразвития в 7,5% и вписалась в прогнозный коридор ЦБ в 7-7,5%.
Кроме того, согласно данным статведомства, ВВП России в 2023 году, по первой оценке, вырос на 3,6%. Значение практически совпало с оценками Минэкономразвития.
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ЭкономикаРоссияАндрей БелоусовЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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