https://ria.ru/20240311/ekonomika-1932357686.html

Прогнозы о крахе российской экономики не оправдались, пишут СМИ

Прогнозы о крахе российской экономики не оправдались, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2024

Прогнозы о крахе российской экономики не оправдались, пишут СМИ

Российская экономика, несмотря на прогнозы о финансовом крахе, сделанные в 2022 году, продолжает бросать вызовы горе-предсказателям, пишет журнал Economist. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T18:38

2024-03-11T18:38

2024-03-11T18:47

экономика

россия

андрей белоусов

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российская экономика, несмотря на прогнозы о финансовом крахе, сделанные в 2022 году, продолжает бросать вызовы горе-предсказателям, пишет журнал Economist. "За 2 года... российская экономика не раз бросала вызов горе-прорицателям. Финансовый крах, широко предсказанный весной 2022 года, так и не наступил", - говорится в публикации журнала. Журнал отмечает и влияние от введенной в РФ меры по обязательной продаже валютной выручки для экспортеров. Кроме того, как полагает издание, Россия все еще движется к "мягкой посадке", при которой инфляция замедляется, не разрушая экономику. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в конце января сообщил, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года. В правительстве положительно оценили эффективность данной меры, которая сейчас действует до 30 апреля текущего года. Минфин РФ со своей стороны сообщил, что считает обоснованным ее продление. Несколько другая позиция у ЦБ - глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что не видит весомых оснований для продления этой меры. Инфляция в России, согласно данным Росстата, в 2023 году составила 7,42%. По итогам года инфляция оказалась несколько лучше ожиданий Минэкономразвития в 7,5% и вписалась в прогнозный коридор ЦБ в 7-7,5%. Кроме того, согласно данным статведомства, ВВП России в 2023 году, по первой оценке, вырос на 3,6%. Значение практически совпало с оценками Минэкономразвития.

https://ria.ru/20240227/neft-1929656585.html

https://ria.ru/20240202/putin-1925099167.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, андрей белоусов, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)