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Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 11.03.2024
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14:06 11.03.2024 (обновлено: 14:10 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/donetskoe-1932294518.html
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 11.03.2024
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и отразили атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 180 военнослужащих и две... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T14:06
2024-03-11T14:10
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и отразили атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 180 военнослужащих и две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 80-й десантно-штурмовой, 33-й, 54-ймеханизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Раздоловка Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, отражена атака штурмовой группы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР."ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, три самоходные артиллерийские установки "Акация" и две гаубицы Д-20. Также уничтожены три полевых склада боеприпасов противника", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240311/ugroza-1932264573.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и отразили атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 180 военнослужащих и две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 80-й десантно-штурмовой, 33-й, 54-ймеханизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Раздоловка Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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Кроме того, по данным ведомства, отражена атака штурмовой группы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР.
"ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, три самоходные артиллерийские установки "Акация" и две гаубицы Д-20. Также уничтожены три полевых склада боеприпасов противника", - сообщили в Минобороны.
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