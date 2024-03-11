https://ria.ru/20240311/donetskoe-1932294518.html

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 11.03.2024

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и отразили атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 180 военнослужащих и две... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T14:06

2024-03-11T14:06

2024-03-11T14:10

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и отразили атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 180 военнослужащих и две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 80-й десантно-штурмовой, 33-й, 54-ймеханизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Раздоловка Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, отражена атака штурмовой группы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР."ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, три самоходные артиллерийские установки "Акация" и две гаубицы Д-20. Также уничтожены три полевых склада боеприпасов противника", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240311/ugroza-1932264573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность