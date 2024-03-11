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Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 11.03.2024
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и отразили атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 180 военнослужащих и две... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T14:06
2024-03-11T14:06
2024-03-11T14:10
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и отразили атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 180 военнослужащих и две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 80-й десантно-штурмовой, 33-й, 54-ймеханизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Раздоловка Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, отражена атака штурмовой группы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР."ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, три самоходные артиллерийские установки "Акация" и две гаубицы Д-20. Также уничтожены три полевых склада боеприпасов противника", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240311/ugroza-1932264573.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении