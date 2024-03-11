https://ria.ru/20240311/donbass-1932313937.html

В ДНР за неделю погибли три мирных жителя

В ДНР за неделю погибли три мирных жителя - РИА Новости, 11.03.2024

В ДНР за неделю погибли три мирных жителя

Три мирных жителя погибли, еще 19, среди них четыре ребенка, получили ранения в ДНР с 4 по 10 марта из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T15:23

2024-03-11T15:23

2024-03-11T15:23

в мире

донецкая народная республика

дарья морозова

украина

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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Три мирных жителя погибли, еще 19, среди них четыре ребенка, получили ранения в ДНР с 4 по 10 марта из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 4 по 10 марта погибли три мирных жителя. Число пострадавших за указанный период составило 19, среди них четыре ребенка. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9196 человек, в том числе 234 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 13 558, среди них 860 детей.

https://ria.ru/20240310/obstrel-1932131840.html

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, дарья морозова, украина