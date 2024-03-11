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В ДНР за неделю погибли три мирных жителя - РИА Новости, 11.03.2024
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15:23 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/donbass-1932313937.html
В ДНР за неделю погибли три мирных жителя
В ДНР за неделю погибли три мирных жителя - РИА Новости, 11.03.2024
В ДНР за неделю погибли три мирных жителя
Три мирных жителя погибли, еще 19, среди них четыре ребенка, получили ранения в ДНР с 4 по 10 марта из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T15:23
2024-03-11T15:23
в мире
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Три мирных жителя погибли, еще 19, среди них четыре ребенка, получили ранения в ДНР с 4 по 10 марта из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 4 по 10 марта погибли три мирных жителя. Число пострадавших за указанный период составило 19, среди них четыре ребенка. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9196 человек, в том числе 234 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 13 558, среди них 860 детей.
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в мире, донецкая народная республика, дарья морозова, украина
В мире, Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова, Украина
В ДНР за неделю погибли три мирных жителя

В ДНР за неделю погибли три мирных жителя, 19 пострадали

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоец 55-й мотострелковой бригады Центрального военного округа на зачистке Авдеевки Донецкой народной республики
Боец 55-й мотострелковой бригады Центрального военного округа на зачистке Авдеевки Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боец 55-й мотострелковой бригады Центрального военного округа на зачистке Авдеевки Донецкой народной республики. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Три мирных жителя погибли, еще 19, среди них четыре ребенка, получили ранения в ДНР с 4 по 10 марта из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 4 по 10 марта погибли три мирных жителя. Число пострадавших за указанный период составило 19, среди них четыре ребенка.
Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9196 человек, в том числе 234 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 13 558, среди них 860 детей.
Последствия обстрела гимназии №92 в Кировском районе Донецка. 10 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
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