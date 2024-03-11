В ДНР за неделю погибли три мирных жителя
В ДНР за неделю погибли три мирных жителя, 19 пострадали
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоец 55-й мотострелковой бригады Центрального военного округа на зачистке Авдеевки Донецкой народной республики
Боец 55-й мотострелковой бригады Центрального военного округа на зачистке Авдеевки Донецкой народной республики. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Три мирных жителя погибли, еще 19, среди них четыре ребенка, получили ранения в ДНР с 4 по 10 марта из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 4 по 10 марта погибли три мирных жителя. Число пострадавших за указанный период составило 19, среди них четыре ребенка.
Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9196 человек, в том числе 234 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 13 558, среди них 860 детей.