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Трамп пообещал не допустить отказа от доллара в случае избрания
Трамп пообещал не допустить отказа от доллара в случае избрания - РИА Новости, 11.03.2024
Трамп пообещал не допустить отказа от доллара в случае избрания
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания не позволит другим странам отказаться от доллара на фоне желания ряда государств пойти по... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T16:37
2024-03-11T16:37
2024-03-11T16:37
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания не позволит другим странам отказаться от доллара на фоне желания ряда государств пойти по пути дедолларизации."Я не позволю странам отказаться от доллара. Если мы потеряем этот стандарт, это будет как проигрыш революционной войны. Это будет удар по нашей стране, как проигрыш войны. Мы не можем позволить, чтобы это случилось. Слишком много стран сейчас борются за то, чтобы отказаться от доллара", - сказал Трамп в эфире телеканала CNBC.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что Москва и Пекин, например, почти полностью отказались от использования доллара в двусторонних расчетах.Необратимость процесса дедолларизации в мире также обсуждают на встречах БРИКС.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Дональд Трамп, США, Президентские выборы в США, Экономика, Доллар, Россия, Москва, Михаил Мишустин, БРИКС
Трамп пообещал не допустить отказа от доллара в случае избрания
Трамп заявил, что отказ от доллара в мире будет проигрышем и ударом по США