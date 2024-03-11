https://ria.ru/20240311/covid-19-1932222657.html

Инфекционист спрогнозировал эволюцию COVID-19

Инфекционист спрогнозировал эволюцию COVID-19 - РИА Новости, 11.03.2024

Инфекционист спрогнозировал эволюцию COVID-19

Коронавирус продолжит эволюционировать, он поражает нервную, костно-мышечную, сердечную системы, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T07:34

2024-03-11T07:34

2024-03-11T07:34

николай малышев

общество

тедрос адханом гебрейесус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787032253_0:50:3368:1945_1920x0_80_0_0_f100bcc67634f2fdd66b23b729f2a99a.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Коронавирус продолжит эволюционировать, он поражает нервную, костно-мышечную, сердечную системы, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 11 марта 2020 года заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии. "Идет время, и чем больше мы знаем, тем больше видим, что даже при легком, при легчайшем течении болезни, потом могут быть различные осложнения. Последствий за все время пандемии наблюдалось очень много. Это и поражение нервной системы, желудочно-кишечного тракта, костно-мышечной и сердечной систем", - сказал специалист. Он добавил, что заболевание характеризуется поражением сосудов, а так как они пронизывают весь организм, то могут поражаться любые органы. "Коронавирус продолжает эволюционировать и в будущем станет таким же, как обычные респираторные заболевания", - пояснил Малышев. Инфекционист добавил, что за все время пандемии коронавирус эволюционировал от тяжелого к более легкому течению. Теперь болезнь проще распространяется и легче протекает.

https://ria.ru/20240306/privivka-1931578964.html

https://ria.ru/20240209/koronavirus-1926443057.html

https://ria.ru/20240115/koronavirus-2023-1896370980.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николай малышев, общество, тедрос адханом гебрейесус