https://ria.ru/20240311/covid-19-1932222657.html
Инфекционист спрогнозировал эволюцию COVID-19
Инфекционист спрогнозировал эволюцию COVID-19 - РИА Новости, 11.03.2024
Инфекционист спрогнозировал эволюцию COVID-19
Коронавирус продолжит эволюционировать, он поражает нервную, костно-мышечную, сердечную системы, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T07:34
2024-03-11T07:34
2024-03-11T07:34
николай малышев
общество
тедрос адханом гебрейесус
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Коронавирус продолжит эволюционировать, он поражает нервную, костно-мышечную, сердечную системы, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 11 марта 2020 года заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии. "Идет время, и чем больше мы знаем, тем больше видим, что даже при легком, при легчайшем течении болезни, потом могут быть различные осложнения. Последствий за все время пандемии наблюдалось очень много. Это и поражение нервной системы, желудочно-кишечного тракта, костно-мышечной и сердечной систем", - сказал специалист. Он добавил, что заболевание характеризуется поражением сосудов, а так как они пронизывают весь организм, то могут поражаться любые органы. "Коронавирус продолжает эволюционировать и в будущем станет таким же, как обычные респираторные заболевания", - пояснил Малышев. Инфекционист добавил, что за все время пандемии коронавирус эволюционировал от тяжелого к более легкому течению. Теперь болезнь проще распространяется и легче протекает.
https://ria.ru/20240306/privivka-1931578964.html
https://ria.ru/20240209/koronavirus-1926443057.html
https://ria.ru/20240115/koronavirus-2023-1896370980.html
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николай малышев, общество, тедрос адханом гебрейесус
Николай Малышев, Общество, Тедрос Адханом Гебрейесус
Инфекционист спрогнозировал эволюцию COVID-19
Инфекционист Малышев: COVID-19 продолжит эволюционировать
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Коронавирус продолжит эволюционировать, он поражает нервную, костно-мышечную, сердечную системы, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус
11 марта 2020 года заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
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"Идет время, и чем больше мы знаем, тем больше видим, что даже при легком, при легчайшем течении болезни, потом могут быть различные осложнения. Последствий за все время пандемии наблюдалось очень много. Это и поражение нервной системы, желудочно-кишечного тракта, костно-мышечной и сердечной систем", - сказал специалист.
Он добавил, что заболевание характеризуется поражением сосудов, а так как они пронизывают весь организм, то могут поражаться любые органы.
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"Коронавирус продолжает эволюционировать и в будущем станет таким же, как обычные респираторные заболевания", - пояснил Малышев.
Инфекционист добавил, что за все время пандемии коронавирус эволюционировал от тяжелого к более легкому течению. Теперь болезнь проще распространяется и легче протекает.
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