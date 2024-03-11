Рейтинг@Mail.ru
Проект бюджета США предусматривает поддержку Ближнего Востока и Африки - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:16 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/byudzhet-1932382412.html
Проект бюджета США предусматривает поддержку Ближнего Востока и Африки
Проект бюджета США предусматривает поддержку Ближнего Востока и Африки - РИА Новости, 11.03.2024
Проект бюджета США предусматривает поддержку Ближнего Востока и Африки
Президентский проект бюджета США на 2025-й финансовый год предусматривает 7,6 миллиарда долларов на поддержку ключевых партнеров на Ближнем Востоке и в Северной РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T21:16
2024-03-11T21:16
ближний восток
экономика
сша
северная африка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_a7cc33d2b8ce95bf4e70c819587028a1.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президентский проект бюджета США на 2025-й финансовый год предусматривает 7,6 миллиарда долларов на поддержку ключевых партнеров на Ближнем Востоке и в Северной Африке, заявил в понедельник заместитель госсекретаря по вопросам управления и ресурсам Ричард Верма. "Запрос президента о выделении 7,6 миллиарда долларов поддерживает наши долгосрочные инвестиции в поддержку ключевых партнеров на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - сказал Верма в ходе брифинга.
https://ria.ru/20240311/byudzhet-1932376158.html
ближний восток
сша
северная африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_434213d728e83247084e0ba31c8326b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ближний восток, экономика, сша, северная африка
Ближний Восток, Экономика, США, Северная Африка
Проект бюджета США предусматривает поддержку Ближнего Востока и Африки

Госдеп: проект бюджета-2025 включает $7,6 млрд для Ближнего Востока и Африки

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президентский проект бюджета США на 2025-й финансовый год предусматривает 7,6 миллиарда долларов на поддержку ключевых партнеров на Ближнем Востоке и в Северной Африке, заявил в понедельник заместитель госсекретаря по вопросам управления и ресурсам Ричард Верма.
"Запрос президента о выделении 7,6 миллиарда долларов поддерживает наши долгосрочные инвестиции в поддержку ключевых партнеров на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - сказал Верма в ходе брифинга.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Байден запросил у конгресса 7,3 триллиона долларов на 2025 год
20:28
 
Ближний ВостокЭкономикаСШАСеверная Африка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала