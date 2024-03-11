https://ria.ru/20240311/byudzhet-1932382412.html

Проект бюджета США предусматривает поддержку Ближнего Востока и Африки

Проект бюджета США предусматривает поддержку Ближнего Востока и Африки - РИА Новости, 11.03.2024

Проект бюджета США предусматривает поддержку Ближнего Востока и Африки

Президентский проект бюджета США на 2025-й финансовый год предусматривает 7,6 миллиарда долларов на поддержку ключевых партнеров на Ближнем Востоке и в Северной РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T21:16

2024-03-11T21:16

2024-03-11T21:16

ближний восток

экономика

сша

северная африка

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президентский проект бюджета США на 2025-й финансовый год предусматривает 7,6 миллиарда долларов на поддержку ключевых партнеров на Ближнем Востоке и в Северной Африке, заявил в понедельник заместитель госсекретаря по вопросам управления и ресурсам Ричард Верма. "Запрос президента о выделении 7,6 миллиарда долларов поддерживает наши долгосрочные инвестиции в поддержку ключевых партнеров на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - сказал Верма в ходе брифинга.

https://ria.ru/20240311/byudzhet-1932376158.html

ближний восток

сша

северная африка

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Наталья Макарова

ближний восток, экономика, сша, северная африка