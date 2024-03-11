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Проект бюджета США предусматривает поддержку Ближнего Востока и Африки
Проект бюджета США предусматривает поддержку Ближнего Востока и Африки - РИА Новости, 11.03.2024
Проект бюджета США предусматривает поддержку Ближнего Востока и Африки
Президентский проект бюджета США на 2025-й финансовый год предусматривает 7,6 миллиарда долларов на поддержку ключевых партнеров на Ближнем Востоке и в Северной РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T21:16
2024-03-11T21:16
2024-03-11T21:16
ближний восток
экономика
сша
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президентский проект бюджета США на 2025-й финансовый год предусматривает 7,6 миллиарда долларов на поддержку ключевых партнеров на Ближнем Востоке и в Северной Африке, заявил в понедельник заместитель госсекретаря по вопросам управления и ресурсам Ричард Верма. "Запрос президента о выделении 7,6 миллиарда долларов поддерживает наши долгосрочные инвестиции в поддержку ключевых партнеров на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - сказал Верма в ходе брифинга.
https://ria.ru/20240311/byudzhet-1932376158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, экономика, сша, северная африка
Ближний Восток, Экономика, США, Северная Африка
Проект бюджета США предусматривает поддержку Ближнего Востока и Африки
Госдеп: проект бюджета-2025 включает $7,6 млрд для Ближнего Востока и Африки
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президентский проект бюджета США на 2025-й финансовый год предусматривает 7,6 миллиарда долларов на поддержку ключевых партнеров на Ближнем Востоке и в Северной Африке, заявил в понедельник заместитель госсекретаря по вопросам управления и ресурсам Ричард Верма.
"Запрос президента о выделении 7,6 миллиарда долларов поддерживает наши долгосрочные инвестиции в поддержку ключевых партнеров на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - сказал Верма в ходе брифинга.
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