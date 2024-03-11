https://ria.ru/20240311/byudzhet-1932378470.html
Республиканцы назвали проект бюджета Байдена "дорожной картой" к упадку США
Республиканцы назвали проект бюджета Байдена "дорожной картой" к упадку США - РИА Новости, 11.03.2024
Республиканцы назвали проект бюджета Байдена "дорожной картой" к упадку США
Республиканцы в палате представителей не поддерживают предложенный Байденом бюджет на 2025 год, считают его "дорожной картой к ускорению упадка" США, говорится... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T20:40
2024-03-11T20:40
2024-03-11T20:52
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА новости. Республиканцы в палате представителей не поддерживают предложенный Байденом бюджет на 2025 год, считают его "дорожной картой к ускорению упадка" США, говорится в совместном заявлении, опубликованном в соцсети Х спикером Майком Джонсоном."Республиканцы в палате представителей не поддерживают предложенный президентом бюджет, считают его неверным и предприняли шаги, чтобы вернуть страну на рельсы финансового здравомыслия", - говорится в опубликованном спикером палаты заявлении.В нем он называет предложенный президентом Байденом проект бюджета демонстрацией безответственного расходования бюджетных средств и "дорожной картой к ускорению упадка Америки"."В то время, как американские труженики борются с жесточайшей инфляцией и растущим национальным долгом, президент намерен увеличивать их бремя, тратя триллионы средств налогоплательщиков на продвижение своей левацкой программы", - говорится в заявлении, которое Джонсон опубликовал от лица лидера республиканского большинства в палате представителей Стива Сколиза и других представителей его партии в палате.Ранее в понедельник Белый дом опубликовал президентский проект бюджета. Документ традиционно демонстрирует приоритеты действующей администрации, но, в условиях партийного разделения, будет значительно корректироваться до его окончательного утверждения конгрессом.
https://ria.ru/20240311/byudzhet-1932376158.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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сша, джо байден, в мире, майк джонсон
США, Джо Байден, В мире, Майк Джонсон
Республиканцы назвали проект бюджета Байдена "дорожной картой" к упадку США
Республиканцы палаты представителей не поддержат предложенный Байденом бюджет
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА новости. Республиканцы в палате представителей не поддерживают предложенный Байденом бюджет на 2025 год, считают его "дорожной картой к ускорению упадка" США, говорится в совместном заявлении, опубликованном в соцсети Х спикером Майком Джонсоном.
"Республиканцы в палате представителей не поддерживают предложенный президентом бюджет, считают его неверным и предприняли шаги, чтобы вернуть страну на рельсы финансового здравомыслия", - говорится в опубликованном спикером палаты заявлении.
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В нем он называет предложенный президентом Байденом проект бюджета демонстрацией безответственного расходования бюджетных средств и "дорожной картой к ускорению упадка Америки".
"В то время, как американские труженики борются с жесточайшей инфляцией и растущим национальным долгом, президент намерен увеличивать их бремя, тратя триллионы средств налогоплательщиков на продвижение своей левацкой программы", - говорится в заявлении, которое Джонсон опубликовал от лица лидера республиканского большинства в палате представителей Стива Сколиза и других представителей его партии в палате.
Ранее в понедельник Белый дом опубликовал президентский проект бюджета. Документ традиционно демонстрирует приоритеты действующей администрации, но, в условиях партийного разделения, будет значительно корректироваться до его окончательного утверждения конгрессом.
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