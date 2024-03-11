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Байден запросил у конгресса 7,3 триллиона долларов на 2025 год
Байден запросил у конгресса 7,3 триллиона долларов на 2025 год - РИА Новости, 11.03.2024
Байден запросил у конгресса 7,3 триллиона долларов на 2025 год
Президент США Джо Байден запросил у американского конгресса почти 7,3 триллиона долларов расходов на все цели в 2025 финансовом году, что примерно на 300... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T20:28
2024-03-11T20:28
2024-03-11T20:28
экономика
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден запросил у американского конгресса почти 7,3 триллиона долларов расходов на все цели в 2025 финансовом году, что примерно на 300 миллиардов долларов больше 2024 года, следует из представленного проекта бюджета страны. Согласно опубликованной табличной информации в графе "общие расходы" на 2025 год, показатель составит 7 триллионов 266 миллиардов долларов. В него входят "дискретные" программы, включая оборонные в размере 900 миллиардов долларов и необоронные - 1,03 триллиона долларов. Кроме того, в совокупном значении учитываются "обязательные" программы, включая социальное страхование, Medicare и Medicaid, выплаты по процентам в размере 965 миллиардов долларов, и другие направления. Указанная сумма почти на 300 миллиардов больше по сравнению с показателем 2024 финансового года.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, джо байден, сша
Экономика, Джо Байден, США
Байден запросил у конгресса 7,3 триллиона долларов на 2025 год
Байден запросил у конгресса на 2025 год на $300 млрд больше, чем на 2024 год
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости.
Президент США Джо Байден запросил у американского конгресса почти 7,3 триллиона долларов расходов на все цели в 2025 финансовом году, что примерно на 300 миллиардов долларов больше 2024 года, следует из представленного проекта
бюджета страны.
Согласно опубликованной табличной информации в графе "общие расходы" на 2025 год, показатель составит 7 триллионов 266 миллиардов долларов. В него входят "дискретные" программы, включая оборонные в размере 900 миллиардов долларов и необоронные - 1,03 триллиона долларов.
Кроме того, в совокупном значении учитываются "обязательные" программы, включая социальное страхование, Medicare и Medicaid, выплаты по процентам в размере 965 миллиардов долларов, и другие направления.
Указанная сумма почти на 300 миллиардов больше по сравнению с показателем 2024 финансового года.
Белый дом запросит у конгресса 850 миллиардов долларов на оборонные нужды