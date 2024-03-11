https://ria.ru/20240311/byudzhet-1932376158.html

Байден запросил у конгресса 7,3 триллиона долларов на 2025 год

Байден запросил у конгресса 7,3 триллиона долларов на 2025 год - РИА Новости, 11.03.2024

Байден запросил у конгресса 7,3 триллиона долларов на 2025 год

Президент США Джо Байден запросил у американского конгресса почти 7,3 триллиона долларов расходов на все цели в 2025 финансовом году, что примерно на 300... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T20:28

2024-03-11T20:28

2024-03-11T20:28

экономика

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден запросил у американского конгресса почти 7,3 триллиона долларов расходов на все цели в 2025 финансовом году, что примерно на 300 миллиардов долларов больше 2024 года, следует из представленного проекта бюджета страны. Согласно опубликованной табличной информации в графе "общие расходы" на 2025 год, показатель составит 7 триллионов 266 миллиардов долларов. В него входят "дискретные" программы, включая оборонные в размере 900 миллиардов долларов и необоронные - 1,03 триллиона долларов. Кроме того, в совокупном значении учитываются "обязательные" программы, включая социальное страхование, Medicare и Medicaid, выплаты по процентам в размере 965 миллиардов долларов, и другие направления. Указанная сумма почти на 300 миллиардов больше по сравнению с показателем 2024 финансового года.

https://ria.ru/20240311/ssha-1932364435.html

сша

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, джо байден, сша